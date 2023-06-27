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Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот - РИА Новости, 27.06.2023
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08:47 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/demeshin-1880625654.html
Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот
Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот - РИА Новости, 27.06.2023
Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы предоставления жилья для сирот, за пять лет финансирование этой... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:47
2023-06-27T08:47
общество
алтайский край
россия
бийск
виктор томенко
дмитрий демешин
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БИЙСК, 27 июн - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы предоставления жилья для сирот, за пять лет финансирование этой программы выросло в пять раз. "Мы проанализировали за последнюю пятилетку вопросы объема софинансирования из регионального бюджета (программы по обеспечению сирот жильём - ред), вы их увеличили в пять раз в интересах граждан, до полутора миллиардов дошли, плюс начали строить дома по льготным категориям, за это отдельное спасибо. Программа сертификации пошла. Поэтому вам, по большому счету, есть что показать", - отметил Демешин в Бийске во время личного приема граждан, который он провёл вместе с губернатором края Виктором Томенко. Губернатор отметил, что сиротам начали выделять жилищные сертификаты вместо квартир, люди получили возможность купить то, что им подходит. "За счёт того, что мы разработали систему сертификатов и она пошла, прижилась, мы, конечно, дело сдвинули с мёртвой точки, и появилась у нас возможность больше средств выделять… в прошлом году примерно 1 миллиард 400 миллионов… В этом (году - ред) общий объём финансирования - 1 миллиард 650 миллионов… и так примерно и планируем выдерживать на ближайшую перспективу", - отметил Томенко во время личного приема.
https://ria.ru/20230619/primore-1879087979.html
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общество, алтайский край, россия, бийск, виктор томенко, дмитрий демешин
Общество, Алтайский край, Россия, Бийск, Виктор Томенко, Дмитрий Демешин
Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот

Замгенпрокурора Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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БИЙСК, 27 июн - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы предоставления жилья для сирот, за пять лет финансирование этой программы выросло в пять раз.
"Мы проанализировали за последнюю пятилетку вопросы объема софинансирования из регионального бюджета (программы по обеспечению сирот жильём - ред), вы их увеличили в пять раз в интересах граждан, до полутора миллиардов дошли, плюс начали строить дома по льготным категориям, за это отдельное спасибо. Программа сертификации пошла. Поэтому вам, по большому счету, есть что показать", - отметил Демешин в Бийске во время личного приема граждан, который он провёл вместе с губернатором края Виктором Томенко.
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Губернатор отметил, что сиротам начали выделять жилищные сертификаты вместо квартир, люди получили возможность купить то, что им подходит.
"За счёт того, что мы разработали систему сертификатов и она пошла, прижилась, мы, конечно, дело сдвинули с мёртвой точки, и появилась у нас возможность больше средств выделять… в прошлом году примерно 1 миллиард 400 миллионов… В этом (году - ред) общий объём финансирования - 1 миллиард 650 миллионов… и так примерно и планируем выдерживать на ближайшую перспективу", - отметил Томенко во время личного приема.
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