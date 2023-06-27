https://ria.ru/20230627/demeshin-1880625654.html

Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот

Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот - РИА Новости, 27.06.2023

Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы предоставления жилья для сирот, за пять лет финансирование этой... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:47

2023-06-27T08:47

2023-06-27T08:47

общество

алтайский край

россия

бийск

виктор томенко

дмитрий демешин

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БИЙСК, 27 июн - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы предоставления жилья для сирот, за пять лет финансирование этой программы выросло в пять раз. "Мы проанализировали за последнюю пятилетку вопросы объема софинансирования из регионального бюджета (программы по обеспечению сирот жильём - ред), вы их увеличили в пять раз в интересах граждан, до полутора миллиардов дошли, плюс начали строить дома по льготным категориям, за это отдельное спасибо. Программа сертификации пошла. Поэтому вам, по большому счету, есть что показать", - отметил Демешин в Бийске во время личного приема граждан, который он провёл вместе с губернатором края Виктором Томенко. Губернатор отметил, что сиротам начали выделять жилищные сертификаты вместо квартир, люди получили возможность купить то, что им подходит. "За счёт того, что мы разработали систему сертификатов и она пошла, прижилась, мы, конечно, дело сдвинули с мёртвой точки, и появилась у нас возможность больше средств выделять… в прошлом году примерно 1 миллиард 400 миллионов… В этом (году - ред) общий объём финансирования - 1 миллиард 650 миллионов… и так примерно и планируем выдерживать на ближайшую перспективу", - отметил Томенко во время личного приема.

https://ria.ru/20230619/primore-1879087979.html

https://realty.ria.ru/20230426/siroty-1867811879.html

алтайский край

россия

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алтайский край, россия, бийск, виктор томенко, дмитрий демешин