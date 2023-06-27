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После ДТП с шестью погибшими в Самарской области завели уголовное дело - РИА Новости, 27.06.2023
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12:49 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/delo-1880683392.html
После ДТП с шестью погибшими в Самарской области завели уголовное дело
После ДТП с шестью погибшими в Самарской области завели уголовное дело - РИА Новости, 27.06.2023
После ДТП с шестью погибшими в Самарской области завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после ДТП на федеральной трассе в Самарской области, где погибли шесть человек и еще восемь пострадали, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:49
2023-06-27T12:49
происшествия
авто
самарская область
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на федеральной трассе в Самарской области, где погибли шесть человек и еще восемь пострадали, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в главке сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области принято к производству уголовное дело, ранее возбужденное полицией по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Самарской области Галиханову М.Ф. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Полиция ранее установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб. По информации МИД Киргизии, среди погибших в ДТП двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана.
https://ria.ru/20230627/strakhovschik-1880617681.html
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происшествия, авто, самарская область
Происшествия, Авто, Самарская область
После ДТП с шестью погибшими в Самарской области завели уголовное дело

После ДТП с шестью погибшими на трассе в Самарской области завели уголовное дело

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на федеральной трассе в Самарской области, где погибли шесть человек и еще восемь пострадали, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее в главке сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области принято к производству уголовное дело, ранее возбужденное полицией по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Самарской области Галиханову М.Ф. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Полиция ранее установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб. По информации МИД Киргизии, среди погибших в ДТП двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана.
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ПроисшествияАвтоСамарская область
 
 
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