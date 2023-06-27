ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже
ФСБ 27 июня прекратила дело о вооруженном мятеже в России
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооруженном мятеже, сообщил центр общественных связей спецслужбы.
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"В ходе расследования уголовного дела <...> по факту вооруженного мятежа установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", — пояснили в ведомстве.
СУ ФСБ открыло против Евгения Пригожина дело об организации вооруженного мятежа 23 июня после того, силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.