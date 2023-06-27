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ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже - РИА Новости, 27.06.2023
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11:06 27.06.2023 (обновлено: 12:19 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/delo-1880658551.html
ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже
ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже - РИА Новости, 27.06.2023
ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже
Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооруженном мятеже, сообщил центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:06
2023-06-27T12:19
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооруженном мятеже, сообщил центр общественных связей спецслужбы.&quot;В ходе расследования уголовного дела &lt;...&gt; по факту вооруженного мятежа установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления&quot;, — пояснили в ведомстве.СУ ФСБ открыло против Евгения Пригожина дело об организации вооруженного мятежа 23 июня после того, силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, евгений пригожин
Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Евгений Пригожин
ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже

ФСБ 27 июня прекратила дело о вооруженном мятеже в России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооруженном мятеже, сообщил центр общественных связей спецслужбы.
«

"В ходе расследования уголовного дела <...> по факту вооруженного мятежа установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", — пояснили в ведомстве.

СУ ФСБ открыло против Евгения Пригожина дело об организации вооруженного мятежа 23 июня после того, силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
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Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
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Попытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияЕвгений Пригожин
 
 
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