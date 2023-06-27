https://ria.ru/20230627/delo-1880658551.html

ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже

ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже - РИА Новости, 27.06.2023

ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже

Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооруженном мятеже, сообщил центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:06

2023-06-27T11:06

2023-06-27T12:19

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

евгений пригожин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооруженном мятеже, сообщил центр общественных связей спецслужбы."В ходе расследования уголовного дела <...> по факту вооруженного мятежа установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", — пояснили в ведомстве.СУ ФСБ открыло против Евгения Пригожина дело об организации вооруженного мятежа 23 июня после того, силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, евгений пригожин