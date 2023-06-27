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Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
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14:57 27.06.2023 (обновлено: 15:17 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/daniya-1880721577.html
Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ
Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ
Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:57
2023-06-27T15:17
в мире
дания
сергей лавров
нато
f-16
дмитрий песков
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россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов, заявило министерство обороны Дании агентству Рейтер. "Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов, а также до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания", - приводит агентство слова министерства. Кроме того отмечается, что международный план обучения украинских пилотов F-16 все еще находится в разработке. При этом министерство обороны еще не может сказать, сколько времени займет все обучение, это будет зависеть от боевого опыта и языковых навыков украинских пилотов. Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. В середине июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что в Дании ожидают начала обучения украинских пилотов уже в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html
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в мире, дания, сергей лавров, нато, f-16, дмитрий песков, украина, россия
В мире, Дания, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ

Минобороны Дании хочет одновременно обучать до шести украинских пилотов управлению F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов, заявило министерство обороны Дании агентству Рейтер.
"Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов, а также до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания", - приводит агентство слова министерства.
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Кроме того отмечается, что международный план обучения украинских пилотов F-16 все еще находится в разработке. При этом министерство обороны еще не может сказать, сколько времени займет все обучение, это будет зависеть от боевого опыта и языковых навыков украинских пилотов.
Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. В середине июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что в Дании ожидают начала обучения украинских пилотов уже в августе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДанияСергей ЛавровНАТОF-16Дмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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