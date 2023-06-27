https://ria.ru/20230627/daniya-1880721577.html

Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ

Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023

Минобороны Дании планирует одновременно обучать до шести пилотов ВСУ

Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:57

2023-06-27T14:57

2023-06-27T15:17

в мире

дания

сергей лавров

нато

f-16

дмитрий песков

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов, заявило министерство обороны Дании агентству Рейтер. "Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов, а также до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания", - приводит агентство слова министерства. Кроме того отмечается, что международный план обучения украинских пилотов F-16 все еще находится в разработке. При этом министерство обороны еще не может сказать, сколько времени займет все обучение, это будет зависеть от боевого опыта и языковых навыков украинских пилотов. Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. В середине июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что в Дании ожидают начала обучения украинских пилотов уже в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html

https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1880036472.html

дания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, сергей лавров, нато, f-16, дмитрий песков, украина, россия