https://ria.ru/20230627/chuma-1880755625.html
Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии
Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии - РИА Новости, 27.06.2023
Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии
Риск завоза чумы в Россию из области Монголии, где был выявлен случай заболевания человека, исключен, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:15
2023-06-27T17:15
2023-06-27T17:16
здоровье - общество
монголия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Риск завоза чумы в Россию из области Монголии, где был выявлен случай заболевания человека, исключен, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой, уточнили в пресс-службе. "Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - говорится в сообщении. Монгольскими специалистами был организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, пояснили в пресс-службе. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, отметили в ведомстве. Роспотребнадзором на территории России обеспечен необходимый комплекс профилактических мер, установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html
https://ria.ru/20220903/chuma-1814231512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, монголия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Монголия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии
Роспотребнадзор: чуму в Монголии нашли более чем в 500 километрах от границы с Россией
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Риск завоза чумы в Россию из области Монголии, где был выявлен случай заболевания человека, исключен, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой, уточнили в пресс-службе.
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"Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем
и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - говорится в сообщении.
Монгольскими специалистами был организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, пояснили в пресс-службе. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзором на территории России обеспечен необходимый комплекс профилактических мер, установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, подчеркнули в пресс-службе.
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