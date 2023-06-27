https://ria.ru/20230627/chuma-1880755625.html

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии - РИА Новости, 27.06.2023

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы в Россию из Монголии

Риск завоза чумы в Россию из области Монголии, где был выявлен случай заболевания человека, исключен, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:15

2023-06-27T17:15

2023-06-27T17:16

здоровье - общество

монголия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Риск завоза чумы в Россию из области Монголии, где был выявлен случай заболевания человека, исключен, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой, уточнили в пресс-службе. "Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - говорится в сообщении. Монгольскими специалистами был организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, пояснили в пресс-службе. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, отметили в ведомстве. Роспотребнадзором на территории России обеспечен необходимый комплекс профилактических мер, установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html

https://ria.ru/20220903/chuma-1814231512.html

монголия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, монголия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество