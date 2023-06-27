https://ria.ru/20230627/buddisty-1880762987.html

Взгляд буддистов на сознание "переворачивает картину", считает Черниговская

Взгляд буддистов на сознание "переворачивает картину", считает Черниговская - РИА Новости, 27.06.2023

Взгляд буддистов на сознание "переворачивает картину", считает Черниговская

Утверждение Далай-ламы XIV о наличии сознания у всех живых существ, включая насекомых, но не такого, как у человека, переворачивает картину, к которой многие... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:20

2023-06-27T18:20

2023-06-27T18:20

религия

индия

россия

великобритания

татьяна черниговская

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Утверждение Далай-ламы XIV о наличии сознания у всех живых существ, включая насекомых, но не такого, как у человека, переворачивает картину, к которой многие привыкли, рассказала в интервью РИА Новости глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская, отметив, что ей нравится "идея деления на разные типы или уровни сознания". Заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская встретилась с Далай-ламой на прошедшей по его инициативе в Дхарамсале (Индия) в мае Первой международной конференции "Сознание животных". Этот форум с участием буддийских ученых-монахов собрал более 70 известных специалистов в области нейронаук, физиологов, биологов, психологов, философов из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии и Австралии. Организатором научной программы выступил директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Константин Анохин. "Это потрясающая вещь в том плане, что речь не идет о делении на два: у этих сознания нет, а у этих есть. Речь идет о том, что есть много разных типов и уровней сознания. Это переворачивает картину", - сказала Черниговская, отвечая на вопрос об отношении к описанному Далай-ламой буддийскому взгляду на сознание "у всех живых существ, включая насекомых". Научной информации о мозге сегодня настолько много, что даже нельзя все прочитать, констатировала Черниговская, но "никакого единого определения сознания нет" - ученые не могут договориться. "Один полюс – утверждение, что сознание может быть только высокого уровня, то есть awareness (осведомленность), осознание, рефлексия… Другой полюс: сознание - это вообще некая реакция, и тогда им обладает даже инфузория туфелька", - отметила Черниговская. По ее мнению, не годятся ни первый, ни второй полюс, а между ними – бездна. По итогам дискуссий в Дхарамсале собеседница агентства выделила "идею деления на разные типы или уровни сознания". "Тем уровням, которые помельче, погрубее, менее изящные – им низшие животные подойдут. А есть уровни сознания, имеющиеся только у высших животных. А есть, наверное, и то, что доступно только человеку. <…> Мне нравится эта идея: да, у животных есть сознание, но не такое же, как у человека. Мы не ждем от них Платона с Аристотелем. Но, между прочим, можем дождаться", - предположила профессор. Она призналась, что конференция в Дхарамсале превзошла ее ожидания и показала, что сознание животных - "это всерьез", что "за этим есть экспериментальные данные". В частности, из представленной новой информации Черниговская выделила исследования канадского профессора Дженнифер Мазер, свидетельствующие о наличии у осьминогов не только "по нервной системе в каждой щупальце", но и "центрального регулятора" (прежде считалось, что у них его нет). Впечатление на Черниговскую произвел и доклад британского профессора Ларса Читтки, который более 20 лет изучает пчел и шмелей, написал книгу об их "уме" и отметил, что у этих насекомых есть свой "язык танца", хорошая память, высокая обучаемость и с вероятностью 55-70% - сознание. Черниговская обратила особое внимание на позицию известного нейропсихолога из Лондонской школы экономики Николаса Хамфри, который разделил животных на три класса в зависимости от сознания. Это не обладающие сознанием животные, такие как черви и медузы; животные, имеющие когнитивное сознание, но не имеющие чувственного, феноменального сознания, например, пчелы и осьминоги; и наконец, те, кто обладает и когнитивным сознанием, и феноменальными ощущениями, в их числе попугаи, собаки, люди. Что же касается растений, то Татьяна Черниговская с интересом отнеслась к исследованиям испанца Пако Кальво, который издал книгу Planta Sapiens ("Растение разумное"). Кроме того, по ее словам, "не так давно вышла статья о том, что если с растениями плохо обращаться, не поливать их, ломать, то они кричат, в диапазоне, который не уловим человеческим ухом, но фиксируется определенными приборами". "Но все-таки даже буддисты не приписывают растениям сознания", -заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html

https://ria.ru/20230627/smysl-1880620665.html

https://ria.ru/20230627/chernigovskaya-1880537669.html

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индия, россия, великобритания, татьяна черниговская , далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук