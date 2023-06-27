https://ria.ru/20230627/blinken-1880615586.html

СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России

СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме вечером в минувшую пятницу (по местному времени) приказал сотрудникам госдепартамента США по всему миру... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:05

2023-06-27T06:05

2023-06-27T06:05

россия

сша

белоруссия

евгений пригожин

энтони блинкен

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме вечером в минувшую пятницу (по местному времени) приказал сотрудникам госдепартамента США по всему миру воздерживаться от комментирования попытки мятежа, разворачивавшейся в России в минувшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. Накануне официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у США в субботу, 24 июня, были контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее заявлял, что США на минувших выходных провели "хорошие и прямые контакты", ожидают их продолжения. До этих заявлений глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер" и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке". "Как сообщили американские чиновники, в телеграмме Блинкен потребовал от всех сотрудников госдепартамента не обсуждать ситуацию в России с кем-либо. По словам чиновников США, если представители зарубежных правительств спрашивали у американских дипломатов о событиях в России, в телеграмме отмечалось, что им следует лишь говорить, что США следят за ситуацией", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, чиновники добавили, что в телеграмме также говорилось, что непосредственно госсекретарь и его ближайшие сотрудники занимаются этим вопросом. Один американский чиновник заявил порталу, что у некоторых из получивших телеграмму сложилось впечатление, что она была направлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису. Другой чиновник США отметил, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной, и Блинкен, по всей видимости, хотел, чтобы официальные лица хранили молчание, пока не появятся более подробные сведения. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/blinken-1880340853.html

https://ria.ru/20230626/putin-1880597841.html

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сша

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россия, сша, белоруссия, евгений пригожин, энтони блинкен, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире