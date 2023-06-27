Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/blinken-1880615586.html
СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России
СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме вечером в минувшую пятницу (по местному времени) приказал сотрудникам госдепартамента США по всему миру... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:05
2023-06-27T06:05
россия
сша
белоруссия
евгений пригожин
энтони блинкен
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855552034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05817b3c5bc9e3527356e5cdce3bf7d3.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме вечером в минувшую пятницу (по местному времени) приказал сотрудникам госдепартамента США по всему миру воздерживаться от комментирования попытки мятежа, разворачивавшейся в России в минувшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. Накануне официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у США в субботу, 24 июня, были контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее заявлял, что США на минувших выходных провели "хорошие и прямые контакты", ожидают их продолжения. До этих заявлений глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер" и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке". "Как сообщили американские чиновники, в телеграмме Блинкен потребовал от всех сотрудников госдепартамента не обсуждать ситуацию в России с кем-либо. По словам чиновников США, если представители зарубежных правительств спрашивали у американских дипломатов о событиях в России, в телеграмме отмечалось, что им следует лишь говорить, что США следят за ситуацией", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, чиновники добавили, что в телеграмме также говорилось, что непосредственно госсекретарь и его ближайшие сотрудники занимаются этим вопросом. Один американский чиновник заявил порталу, что у некоторых из получивших телеграмму сложилось впечатление, что она была направлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису. Другой чиновник США отметил, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной, и Блинкен, по всей видимости, хотел, чтобы официальные лица хранили молчание, пока не появятся более подробные сведения. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/blinken-1880340853.html
https://ria.ru/20230626/putin-1880597841.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855552034_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_108d42a9ecd213d081f9f167f1b2f390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, белоруссия, евгений пригожин, энтони блинкен, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Белоруссия, Евгений Пригожин, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
СМИ: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России

Axios: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать с кем-либо попытку мятежа в России

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме вечером в минувшую пятницу (по местному времени) приказал сотрудникам госдепартамента США по всему миру воздерживаться от комментирования попытки мятежа, разворачивавшейся в России в минувшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.
Накануне официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у США в субботу, 24 июня, были контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее заявлял, что США на минувших выходных провели "хорошие и прямые контакты", ожидают их продолжения. До этих заявлений глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер" и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"
25 июня, 17:07
"Как сообщили американские чиновники, в телеграмме Блинкен потребовал от всех сотрудников госдепартамента не обсуждать ситуацию в России с кем-либо. По словам чиновников США, если представители зарубежных правительств спрашивали у американских дипломатов о событиях в России, в телеграмме отмечалось, что им следует лишь говорить, что США следят за ситуацией", - говорится в сообщении портала.
Как отмечается, чиновники добавили, что в телеграмме также говорилось, что непосредственно госсекретарь и его ближайшие сотрудники занимаются этим вопросом.
Один американский чиновник заявил порталу, что у некоторых из получивших телеграмму сложилось впечатление, что она была направлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису. Другой чиновник США отметил, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной, и Блинкен, по всей видимости, хотел, чтобы официальные лица хранили молчание, пока не появятся более подробные сведения.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Путин предложил силовикам проанализировать ситуацию после попытки мятежа
Вчера, 23:04
 
РоссияСШАБелоруссияЕвгений ПригожинЭнтони БлинкенВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала