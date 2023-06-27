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Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание - РИА Новости, 27.06.2023
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13:49 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880700598.html
Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание
Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание - РИА Новости, 27.06.2023
Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание
Массового убийцу Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском госуниверситете, отправят в тюрьму в Челябинской области в течение 10 дней, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:49
2023-06-27T13:49
происшествия
пермский край
пермский государственный университет
пермский краевой суд
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Массового убийцу Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском госуниверситете, отправят в тюрьму в Челябинской области в течение 10 дней, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Его отправят не сегодня, а в течение 10 дней, в тюрьму в Челябинской области. В нашем регионе (Пермский край) учреждений с необходимыми условиями нет, "Белый лебедь" (колония для пожизненно осужденных) - не подходит, там сидят в камере и по трое, этот осужденный должен быть в камере один", — рассказал осведомленный источник в силовых структурах. Собеседник также уточнил, что помещение для Бекмансурова должно иметь ряд особенностей из-за инвалидности фигуранта. Бекмансуров с осени 2021 года до сегодняшнего дня находился в следственном изоляторе в Перми, он числился в специальном отряде для людей с инвалидностью, у него третья группа. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. Пермский краевой суд 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также были удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. В конце июня суд в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор. В открытых источниках указано, что в тюрьмах содержатся наиболее опасные преступники, осужденные на срок более пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, а также рецидивисты, злостные нарушители порядка.
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834676036.html
https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html
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происшествия, пермский край, пермский государственный университет, пермский краевой суд, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермский край, Пермский государственный университет, Пермский краевой суд, Стрельба в Пермском госуниверситете
Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание

Источник сообщил, что Бекмансурова в течение десяти дней отправят в тюрьму под Челябинск

© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров
Бывший студент Тимур Бекмансуров - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Андрей Никонов
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Бывший студент Тимур Бекмансуров. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Массового убийцу Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском госуниверситете, отправят в тюрьму в Челябинской области в течение 10 дней, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Его отправят не сегодня, а в течение 10 дней, в тюрьму в Челябинской области. В нашем регионе (Пермский край) учреждений с необходимыми условиями нет, "Белый лебедь" (колония для пожизненно осужденных) - не подходит, там сидят в камере и по трое, этот осужденный должен быть в камере один", — рассказал осведомленный источник в силовых структурах. Собеседник также уточнил, что помещение для Бекмансурова должно иметь ряд особенностей из-за инвалидности фигуранта.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года
28 ноября 2022, 10:02
Бекмансуров с осени 2021 года до сегодняшнего дня находился в следственном изоляторе в Перми, он числился в специальном отряде для людей с инвалидностью, у него третья группа.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги.
Пермский краевой суд 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также были удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. В конце июня суд в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор.
В открытых источниках указано, что в тюрьмах содержатся наиболее опасные преступники, осужденные на срок более пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, а также рецидивисты, злостные нарушители порядка.
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. 13 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии
13 апреля, 10:12
 
ПроисшествияПермский крайПермский государственный университетПермский краевой судСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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