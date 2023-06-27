https://ria.ru/20230627/bayden-1880632412.html

"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев

"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев - РИА Новости, 27.06.2023

"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев

Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:51

2023-06-27T09:51

2023-06-27T16:31

в мире

сша

индия

джо байден

нарендра моди

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.Американский лидер в присутствии журналистов пошутил о том, что именно он обсуждал с индийским политиком."Я тут просто подумал... В общем, я начал без вас и продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы поделились", — пошутил Байден.Пользователи соцсетей остро отреагировали на заявление президента США, не оценив чувства юмора Байдена."Он вообще не шутит. Это крупнейший продажный американский политик, которому все сошло с рук!" — возмутился nolanmailhos1470."Ну хоть один раз признался", — заметил steveladner4346."Подобные шутки президента, еще и на национальном уровне, отвратительны. Считайте это признанием и посадите его в тюрьму... О, подождите-ка, у него есть страховой полис в лице Камалы", — написал M_Pashby.Кроме того, во время визита Моди Байден перепутал его должность, назвав политика президентом Индии. Также он перепутал гимны двух стран, положив руку на сердце во время индийского, а не американского, и простояв в таком положении 15 секунд.

https://ria.ru/20230625/diplomatiya-1880346358.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880236136.html

сша

индия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, индия, джо байден, нарендра моди