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"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев - РИА Новости, 27.06.2023
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09:51 27.06.2023 (обновлено: 16:31 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/bayden-1880632412.html
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев - РИА Новости, 27.06.2023
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев
Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:51
2023-06-27T16:31
в мире
сша
индия
джо байден
нарендра моди
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.Американский лидер в присутствии журналистов пошутил о том, что именно он обсуждал с индийским политиком."Я тут просто подумал... В общем, я начал без вас и продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы поделились", — пошутил Байден.Пользователи соцсетей остро отреагировали на заявление президента США, не оценив чувства юмора Байдена."Он вообще не шутит. Это крупнейший продажный американский политик, которому все сошло с рук!" — возмутился nolanmailhos1470."Ну хоть один раз признался", — заметил steveladner4346."Подобные шутки президента, еще и на национальном уровне, отвратительны. Считайте это признанием и посадите его в тюрьму... О, подождите-ка, у него есть страховой полис в лице Камалы", — написал M_Pashby.Кроме того, во время визита Моди Байден перепутал его должность, назвав политика президентом Индии. Также он перепутал гимны двух стран, положив руку на сердце во время индийского, а не американского, и простояв в таком положении 15 секунд.
https://ria.ru/20230625/diplomatiya-1880346358.html
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в мире, сша, индия, джо байден, нарендра моди
В мире, США, Индия, Джо Байден, Нарендра Моди
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев

Американцы раскритиковали Байдена за шутку о продаже государственных секретов США

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Американский лидер в присутствии журналистов пошутил о том, что именно он обсуждал с индийским политиком.
«
"Я тут просто подумал... В общем, я начал без вас и продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы поделились", — пошутил Байден.
Пользователи соцсетей остро отреагировали на заявление президента США, не оценив чувства юмора Байдена.
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"Он вообще не шутит. Это крупнейший продажный американский политик, которому все сошло с рук!" — возмутился nolanmailhos1470.
«
"Ну хоть один раз признался", — заметил steveladner4346.
"Подобные шутки президента, еще и на национальном уровне, отвратительны. Считайте это признанием и посадите его в тюрьму... О, подождите-ка, у него есть страховой полис в лице Камалы", — написал M_Pashby.
Кроме того, во время визита Моди Байден перепутал его должность, назвав политика президентом Индии. Также он перепутал гимны двух стран, положив руку на сердце во время индийского, а не американского, и простояв в таком положении 15 секунд.
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В миреСШАИндияДжо БайденНарендра Моди
 
 
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