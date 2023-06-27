https://ria.ru/20230627/bayden-1880632412.html
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев - РИА Новости, 27.06.2023
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев
Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:51
2023-06-27T09:51
2023-06-27T16:31
в мире
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индия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.Американский лидер в присутствии журналистов пошутил о том, что именно он обсуждал с индийским политиком."Я тут просто подумал... В общем, я начал без вас и продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы поделились", — пошутил Байден.Пользователи соцсетей остро отреагировали на заявление президента США, не оценив чувства юмора Байдена."Он вообще не шутит. Это крупнейший продажный американский политик, которому все сошло с рук!" — возмутился nolanmailhos1470."Ну хоть один раз признался", — заметил steveladner4346."Подобные шутки президента, еще и на национальном уровне, отвратительны. Считайте это признанием и посадите его в тюрьму... О, подождите-ка, у него есть страховой полис в лице Камалы", — написал M_Pashby.Кроме того, во время визита Моди Байден перепутал его должность, назвав политика президентом Индии. Также он перепутал гимны двух стран, положив руку на сердце во время индийского, а не американского, и простояв в таком положении 15 секунд.
https://ria.ru/20230625/diplomatiya-1880346358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, джо байден, нарендра моди
В мире, США, Индия, Джо Байден, Нарендра Моди
"Отвратительно". Поведение Байдена при журналистах шокировало американцев
Американцы раскритиковали Байдена за шутку о продаже государственных секретов США
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден возмутил американцев заявлением, сделанным во время встречи
с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Американский лидер в присутствии журналистов пошутил о том, что именно он обсуждал с индийским политиком.
«
"Я тут просто подумал... В общем, я начал без вас и продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы поделились", — пошутил Байден.
Пользователи соцсетей остро отреагировали на заявление президента США, не оценив чувства юмора Байдена.
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"Он вообще не шутит. Это крупнейший продажный американский политик, которому все сошло с рук!" — возмутился nolanmailhos1470.
«
"Ну хоть один раз признался", — заметил steveladner4346.
"Подобные шутки президента, еще и на национальном уровне, отвратительны. Считайте это признанием и посадите его в тюрьму... О, подождите-ка, у него есть страховой полис в лице Камалы", — написал M_Pashby.
Кроме того, во время визита Моди Байден перепутал его должность, назвав политика президентом Индии. Также он перепутал гимны двух стран, положив руку на сердце во время индийского, а не американского, и простояв в таком положении 15 секунд.
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