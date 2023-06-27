https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html
Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России
Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России - РИА Новости, 27.06.2023
Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:51
2023-06-27T10:51
2023-06-27T12:21
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает Telegram-канал "Пул Первого" с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске."Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в боевую готовность", — заявил Лукашенко.Политик отметил, что ему "было больно наблюдать" за событиями, которые происходили на юге России."Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <...> А наше отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", — сказал глава белорусского государства.По его словам, "не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию". ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, минск
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск
Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России
Лукашенко на фоне событий в России приводил армию Белоруссии в полную боевую готовность
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает Telegram-канал "Пул Первого"
с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске.
"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в боевую готовность", — заявил Лукашенко.
Политик отметил, что ему "было больно наблюдать" за событиями, которые происходили на юге России.
«
"Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <...> А наше отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", — сказал глава белорусского государства.
По его словам, "не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
.
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина Владимир Путин
назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа. В Москве
, Подмосковье
и Воронежской области
— регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии
сообщила, что Александр Лукашенко
провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России
.
Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".
ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику