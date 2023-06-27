https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html

Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России

Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России - РИА Новости, 27.06.2023

Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:51

2023-06-27T10:51

2023-06-27T12:21

александр лукашенко

белоруссия

россия

минск

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, передает Telegram-канал "Пул Первого" с выступления политика на церемонии вручения генеральских погон в Минске."Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в боевую готовность", — заявил Лукашенко.Политик отметил, что ему "было больно наблюдать" за событиями, которые происходили на юге России."Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. <...> А наше отечество от Бреста до Владивостока — это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", — сказал глава белорусского государства.По его словам, "не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию". ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, россия, минск