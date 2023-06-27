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Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США - РИА Новости, 27.06.2023
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США
Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:35
2023-06-27T04:35
2023-06-27T04:35
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, в том числе в контексте невыдачи виз российским дипломатам, заявила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая. "Ситуация предельна ясна. "Плотные контакты" генсекретаря и его сотрудников с властями страны пребывания не приносят никаких результатов на практике", - сказала Заболоцкая. По ее словам, США не демонстрируют готовности добросовестно выполнять свои обязательства по соглашению, рекомендаций комитета, а также решений Генеральной ассамблеи. "У генерального секретаря есть указания Генассамблеи по вопросу запуска арбитражной процедуры в отношении США. Эти указания воспроизводятся ежегодно уже на протяжении трех лет. Можно ли в этих условиях продолжать говорить про какие-то "разумные и ограничение сроки" – также вопрос сугубо риторический", - указала зампостпреда РФ. "Рассчитываем на то, что генсекретарь не станет блокировать единственно доступное членам ООН средство правовой защиты от произвола и дискриминации со стороны государства пребывания и немедленно запустит арбитраж ООН-США. Дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет не только генерального секретаря, но всемирной организации в целом", - подчеркнула Заболоцкая.
https://ria.ru/20230627/verbovka-1880612485.html
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россия, сша, в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, США, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США
Зампостпреда при ООН Заболоцкая выразила надежду на срочный запуск арбитража против США
ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, в том числе в контексте невыдачи виз российским дипломатам, заявила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.
«
"Ситуация предельна ясна. "Плотные контакты" генсекретаря и его сотрудников с властями страны пребывания не приносят никаких результатов на практике", - сказала Заболоцкая.
По ее словам, США не демонстрируют готовности добросовестно выполнять свои обязательства по соглашению, рекомендаций комитета, а также решений Генеральной ассамблеи.
"У генерального секретаря есть указания Генассамблеи
по вопросу запуска арбитражной процедуры в отношении США. Эти указания воспроизводятся ежегодно уже на протяжении трех лет. Можно ли в этих условиях продолжать говорить про какие-то "разумные и ограничение сроки" – также вопрос сугубо риторический", - указала зампостпреда РФ.
"Рассчитываем на то, что генсекретарь не станет блокировать единственно доступное членам ООН средство правовой защиты от произвола и дискриминации со стороны государства пребывания и немедленно запустит арбитраж ООН-США. Дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет не только генерального секретаря, но всемирной организации в целом", - подчеркнула Заболоцкая.
В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов