https://ria.ru/20230627/arbitrazh-1880612670.html

Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США

Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США - РИА Новости, 27.06.2023

Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США

Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:35

2023-06-27T04:35

2023-06-27T04:35

россия

сша

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антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, в том числе в контексте невыдачи виз российским дипломатам, заявила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая. "Ситуация предельна ясна. "Плотные контакты" генсекретаря и его сотрудников с властями страны пребывания не приносят никаких результатов на практике", - сказала Заболоцкая. По ее словам, США не демонстрируют готовности добросовестно выполнять свои обязательства по соглашению, рекомендаций комитета, а также решений Генеральной ассамблеи. "У генерального секретаря есть указания Генассамблеи по вопросу запуска арбитражной процедуры в отношении США. Эти указания воспроизводятся ежегодно уже на протяжении трех лет. Можно ли в этих условиях продолжать говорить про какие-то "разумные и ограничение сроки" – также вопрос сугубо риторический", - указала зампостпреда РФ. "Рассчитываем на то, что генсекретарь не станет блокировать единственно доступное членам ООН средство правовой защиты от произвола и дискриминации со стороны государства пребывания и немедленно запустит арбитраж ООН-США. Дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет не только генерального секретаря, но всемирной организации в целом", - подчеркнула Заболоцкая.

https://ria.ru/20230627/verbovka-1880612485.html

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россия, сша, в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон