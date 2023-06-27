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Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США - РИА Новости, 27.06.2023
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04:35 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/arbitrazh-1880612670.html
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США - РИА Новости, 27.06.2023
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США
Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:35
2023-06-27T04:35
россия
сша
в мире
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, в том числе в контексте невыдачи виз российским дипломатам, заявила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая. "Ситуация предельна ясна. "Плотные контакты" генсекретаря и его сотрудников с властями страны пребывания не приносят никаких результатов на практике", - сказала Заболоцкая. По ее словам, США не демонстрируют готовности добросовестно выполнять свои обязательства по соглашению, рекомендаций комитета, а также решений Генеральной ассамблеи. "У генерального секретаря есть указания Генассамблеи по вопросу запуска арбитражной процедуры в отношении США. Эти указания воспроизводятся ежегодно уже на протяжении трех лет. Можно ли в этих условиях продолжать говорить про какие-то "разумные и ограничение сроки" – также вопрос сугубо риторический", - указала зампостпреда РФ. "Рассчитываем на то, что генсекретарь не станет блокировать единственно доступное членам ООН средство правовой защиты от произвола и дискриминации со стороны государства пребывания и немедленно запустит арбитраж ООН-США. Дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет не только генерального секретаря, но всемирной организации в целом", - подчеркнула Заболоцкая.
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россия, сша, в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, США, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Постпредство России при ООН надеется на срочный запуск арбитража против США

Зампостпреда при ООН Заболоцкая выразила надежду на срочный запуск арбитража против США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН, в том числе в контексте невыдачи виз российским дипломатам, заявила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.
«
"Ситуация предельна ясна. "Плотные контакты" генсекретаря и его сотрудников с властями страны пребывания не приносят никаких результатов на практике", - сказала Заболоцкая.
По ее словам, США не демонстрируют готовности добросовестно выполнять свои обязательства по соглашению, рекомендаций комитета, а также решений Генеральной ассамблеи.
"У генерального секретаря есть указания Генассамблеи по вопросу запуска арбитражной процедуры в отношении США. Эти указания воспроизводятся ежегодно уже на протяжении трех лет. Можно ли в этих условиях продолжать говорить про какие-то "разумные и ограничение сроки" – также вопрос сугубо риторический", - указала зампостпреда РФ.
"Рассчитываем на то, что генсекретарь не станет блокировать единственно доступное членам ООН средство правовой защиты от произвола и дискриминации со стороны государства пребывания и немедленно запустит арбитраж ООН-США. Дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет не только генерального секретаря, но всемирной организации в целом", - подчеркнула Заболоцкая.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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04:24
 
РоссияСШАВ миреАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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