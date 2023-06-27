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На пляжах Анапы запретили купаться - РИА Новости, 27.06.2023
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Туризм
 
13:38 27.06.2023 (обновлено: 16:16 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/anapa-1880689178.html
На пляжах Анапы запретили купаться
На пляжах Анапы запретили купаться - РИА Новости, 27.06.2023
На пляжах Анапы запретили купаться
Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:38
2023-06-27T16:16
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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии. "Двадцать седьмого июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", — отметили в пресс-службе.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до 28 июня. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, шквалистый ветер, возможен подъем уровня воды в реках.
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
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На пляжах Анапы запретили купаться

Власти: купание на пляжах Анапы временно запрещено из-за шторма

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПляж Анапы
Пляж Анапы - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии.
"Двадцать седьмого июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", — отметили в пресс-службе.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до 28 июня. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, шквалистый ветер, возможен подъем уровня воды в реках.
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