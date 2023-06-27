https://ria.ru/20230627/anapa-1880689178.html
На пляжах Анапы запретили купаться
На пляжах Анапы запретили купаться - РИА Новости, 27.06.2023
На пляжах Анапы запретили купаться
Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:38
2023-06-27T13:38
2023-06-27T16:16
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
анапа
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811347851_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_bb8beb5290e10ba904d138d847f54076.jpg
КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии. "Двадцать седьмого июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", — отметили в пресс-службе.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до 28 июня. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, шквалистый ветер, возможен подъем уровня воды в реках.
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811347851_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_33bed07e4d46c6dcc881efecdd4be372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, анапа, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Анапа, Краснодарский край
На пляжах Анапы запретили купаться
Власти: купание на пляжах Анапы временно запрещено из-за шторма
КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии.
"Двадцать седьмого июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", — отметили в пресс-службе.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до 28 июня. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, шквалистый ветер, возможен подъем уровня воды в реках.
В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще