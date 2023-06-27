https://ria.ru/20230627/anapa-1880689178.html

На пляжах Анапы запретили купаться

На пляжах Анапы запретили купаться - РИА Новости, 27.06.2023

На пляжах Анапы запретили купаться

Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:38

2023-06-27T13:38

2023-06-27T16:16

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

анапа

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811347851_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_bb8beb5290e10ba904d138d847f54076.jpg

КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Власти Анапы запретили купаться на городских пляжах из-за шторма, сообщили в мэрии. "Двадцать седьмого июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", — отметили в пресс-службе.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до 28 июня. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, шквалистый ветер, возможен подъем уровня воды в реках.

https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html

анапа

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, анапа, краснодарский край