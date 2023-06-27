https://ria.ru/20230627/alsu-1880696419.html

Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту

Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту - РИА Новости, 27.06.2023

Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту

Певице Алсу в этот вторник исполнилось 40 лет. По этому случаю она разместила на своей странице в соцсети пост, в котором заявила, что ее не пугает возраст. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:08

2023-06-27T15:08

2023-06-27T15:08

шоубиз

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игорь николаев

игорь крутой

россия

знаменитости

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Певице Алсу в этот вторник исполнилось 40 лет. По этому случаю она разместила на своей странице в соцсети пост, в котором заявила, что ее не пугает возраст. "Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость", – написала знаменитость. Исполнительница также поблагодарила своих близких за то, что они делают ее счастливой."Спасибо всевышнему и моим родителям за эту прекрасную жизнь, которую я обещаю ценить и любить каждый день! Спасибо моей семье и моим самым лучшим друзьям на свете, вы делаете меня счастливой!" – отметила Алсу.В комментариях под публикацией друзья и коллеги артистки оставили много теплых слов и поздравлений. "С красивой датой, с днем рождения, прекрасная Алсу! Счастья!" – написал композитор Игорь Николаев. "Дорогая Алсу, поздравляю! Наслаждайся и радуйся каждому мгновению этой жизни! Вселенского счастья и любви!" – присоединилась певица Катя Лель."Красивого счастливого продолжения пути!" – поздравил исполнитель Марк Тишман. "Алсушенька, дорогая, с юбилеем!", – написал композитор Игорь Крутой.Певица стала популярной в 15 лет, когда выступила с композициями "Зимний сон" и "Иногда". В 2000-м Алсу представила Россию на Евровидении с хитом Solo и заняла второе место. Алсу выпустила более 10 альбомов за музыкальную карьеру и несколько раз становилась лауреатом премии "Золотой граммофон" и "Песня года". В 2018 году ей присвоили звание Заслуженной артистки России.

https://ria.ru/20230531/koroleva-1875255467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алсу (алсу абрамова), игорь николаев, игорь крутой, россия, знаменитости