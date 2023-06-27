https://ria.ru/20230627/alsu-1880696419.html
Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту
Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту - РИА Новости, 27.06.2023
Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту
Певице Алсу в этот вторник исполнилось 40 лет. По этому случаю она разместила на своей странице в соцсети пост, в котором заявила, что ее не пугает возраст. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:08
2023-06-27T15:08
2023-06-27T15:08
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Певице Алсу в этот вторник исполнилось 40 лет. По этому случаю она разместила на своей странице в соцсети пост, в котором заявила, что ее не пугает возраст. "Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость", – написала знаменитость. Исполнительница также поблагодарила своих близких за то, что они делают ее счастливой."Спасибо всевышнему и моим родителям за эту прекрасную жизнь, которую я обещаю ценить и любить каждый день! Спасибо моей семье и моим самым лучшим друзьям на свете, вы делаете меня счастливой!" – отметила Алсу.В комментариях под публикацией друзья и коллеги артистки оставили много теплых слов и поздравлений. "С красивой датой, с днем рождения, прекрасная Алсу! Счастья!" – написал композитор Игорь Николаев. "Дорогая Алсу, поздравляю! Наслаждайся и радуйся каждому мгновению этой жизни! Вселенского счастья и любви!" – присоединилась певица Катя Лель."Красивого счастливого продолжения пути!" – поздравил исполнитель Марк Тишман. "Алсушенька, дорогая, с юбилеем!", – написал композитор Игорь Крутой.Певица стала популярной в 15 лет, когда выступила с композициями "Зимний сон" и "Иногда". В 2000-м Алсу представила Россию на Евровидении с хитом Solo и заняла второе место. Алсу выпустила более 10 альбомов за музыкальную карьеру и несколько раз становилась лауреатом премии "Золотой граммофон" и "Песня года". В 2018 году ей присвоили звание Заслуженной артистки России.
https://ria.ru/20230531/koroleva-1875255467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алсу (алсу абрамова), игорь николаев, игорь крутой, россия, знаменитости
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Игорь Николаев, Игорь Крутой, Россия, Знаменитости
Алсу в день своего 40-летия рассказала, как относится к возрасту
Певица Алсу в день своего 40-летия рассказала, что считает свой возраст преимуществом
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Певице Алсу в этот вторник исполнилось 40 лет. По этому случаю она разместила на своей странице в соцсети пост, в котором заявила, что ее не пугает возраст.
«
"Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость", – написала знаменитость.
Исполнительница также поблагодарила своих близких за то, что они делают ее счастливой.
«
"Спасибо всевышнему и моим родителям за эту прекрасную жизнь, которую я обещаю ценить и любить каждый день! Спасибо моей семье и моим самым лучшим друзьям на свете, вы делаете меня счастливой!" – отметила Алсу.
В комментариях под публикацией друзья и коллеги артистки оставили много теплых слов и поздравлений.
"С красивой датой, с днем рождения, прекрасная Алсу! Счастья!" – написал композитор Игорь Николаев.
«
"Дорогая Алсу, поздравляю! Наслаждайся и радуйся каждому мгновению этой жизни! Вселенского счастья и любви!" – присоединилась певица Катя Лель.
"Красивого счастливого продолжения пути!" – поздравил исполнитель Марк Тишман.
"Алсушенька, дорогая, с юбилеем!", – написал композитор Игорь Крутой.
Певица стала популярной в 15 лет, когда выступила с композициями "Зимний сон" и "Иногда". В 2000-м Алсу представила Россию на Евровидении с хитом Solo и заняла второе место.
Алсу выпустила более 10 альбомов за музыкальную карьеру и несколько раз становилась лауреатом премии "Золотой граммофон" и "Песня года". В 2018 году ей присвоили звание Заслуженной артистки России.
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