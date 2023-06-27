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Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя - РИА Новости, 27.06.2023
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Краснодарский край
 
14:03 27.06.2023 (обновлено: 14:07 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/alkogol-1880703943.html
Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя
Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя - РИА Новости, 27.06.2023
Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать во всех районах края рабочие группы по выявлению фальсификационного алкоголя после массовых случаев... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:03
2023-06-27T14:07
краснодарский край
россия
здоровье - общество
ульяновская область
вениамин кондратьев
краснодарский край
массовое отравление сидром в россии
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КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать во всех районах края рабочие группы по выявлению фальсификационного алкоголя после массовых случаев отравления напитком "Мистер Сидр" в других регионах РФ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале."Все слышали историю, когда буквально недавно в нескольких регионах страны от суррогатного "сидра" погибли десятки человек. Подобного не должно произойти у нас в крае. Мы никому не позволим продавать в регионе фальсификатный алкоголь. Поручил создать во всех районах рабочие группы по выявлению суррогата", - написал Кондратьев.Он отметил, что в их состав войдут представители краевых профильных министерств и ведомств, сотрудники муниципальных администраций, правоохранительных органов и бизнеса. По данным полиции, только с начала этого года изъято более 400 тысяч литров суррогата. Результаты проверок показывают, что 27% торговых точек в многоквартирных домах продают пиво без каких-либо документов, на курортах всё ещё встречается вино сомнительного качества, добавил глава региона. "При этом мы должны защитить честных производителей. Ко мне обращались виноделы, которые говорят, что сегодня на прилавках появляется очень много дешевых напитков сомнительного качества. Жителям должны быть доступны вина разной ценовой категории, от элитных до более бюджетных, но их цена не может быть дешевле себестоимости. Подобные продукты отправляйте на экспертизу. Если качество не подтвердится и они опасны для здоровья – нужно изымать всю партию и наказывать недобросовестного производителя", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.
https://ria.ru/20230614/vinodelnya-1878151261.html
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россия, здоровье - общество, ульяновская область, вениамин кондратьев, краснодарский край, массовое отравление сидром в россии
Краснодарский край, Россия, Здоровье - Общество, Ульяновская область, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Массовое отравление сидром в России

Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать во всех районах края рабочие группы по выявлению фальсификационного алкоголя после массовых случаев отравления напитком "Мистер Сидр" в других регионах РФ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«
"Все слышали историю, когда буквально недавно в нескольких регионах страны от суррогатного "сидра" погибли десятки человек. Подобного не должно произойти у нас в крае. Мы никому не позволим продавать в регионе фальсификатный алкоголь. Поручил создать во всех районах рабочие группы по выявлению суррогата", - написал Кондратьев.
Он отметил, что в их состав войдут представители краевых профильных министерств и ведомств, сотрудники муниципальных администраций, правоохранительных органов и бизнеса.
По данным полиции, только с начала этого года изъято более 400 тысяч литров суррогата. Результаты проверок показывают, что 27% торговых точек в многоквартирных домах продают пиво без каких-либо документов, на курортах всё ещё встречается вино сомнительного качества, добавил глава региона.
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«
"При этом мы должны защитить честных производителей. Ко мне обращались виноделы, которые говорят, что сегодня на прилавках появляется очень много дешевых напитков сомнительного качества. Жителям должны быть доступны вина разной ценовой категории, от элитных до более бюджетных, но их цена не может быть дешевле себестоимости. Подобные продукты отправляйте на экспертизу. Если качество не подтвердится и они опасны для здоровья – нужно изымать всю партию и наказывать недобросовестного производителя", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.

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