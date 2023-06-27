https://ria.ru/20230627/alkogol-1880703943.html

Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя

Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя - РИА Новости, 27.06.2023

Глава Кубани поручил создать группы по выявлению суррогатного алкоголя

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать во всех районах края рабочие группы по выявлению фальсификационного алкоголя после массовых случаев... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:03

2023-06-27T14:03

2023-06-27T14:07

краснодарский край

россия

здоровье - общество

ульяновская область

вениамин кондратьев

краснодарский край

массовое отравление сидром в россии

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КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать во всех районах края рабочие группы по выявлению фальсификационного алкоголя после массовых случаев отравления напитком "Мистер Сидр" в других регионах РФ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале."Все слышали историю, когда буквально недавно в нескольких регионах страны от суррогатного "сидра" погибли десятки человек. Подобного не должно произойти у нас в крае. Мы никому не позволим продавать в регионе фальсификатный алкоголь. Поручил создать во всех районах рабочие группы по выявлению суррогата", - написал Кондратьев.Он отметил, что в их состав войдут представители краевых профильных министерств и ведомств, сотрудники муниципальных администраций, правоохранительных органов и бизнеса. По данным полиции, только с начала этого года изъято более 400 тысяч литров суррогата. Результаты проверок показывают, что 27% торговых точек в многоквартирных домах продают пиво без каких-либо документов, на курортах всё ещё встречается вино сомнительного качества, добавил глава региона. "При этом мы должны защитить честных производителей. Ко мне обращались виноделы, которые говорят, что сегодня на прилавках появляется очень много дешевых напитков сомнительного качества. Жителям должны быть доступны вина разной ценовой категории, от элитных до более бюджетных, но их цена не может быть дешевле себестоимости. Подобные продукты отправляйте на экспертизу. Если качество не подтвердится и они опасны для здоровья – нужно изымать всю партию и наказывать недобросовестного производителя", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.

https://ria.ru/20230614/vinodelnya-1878151261.html

https://ria.ru/20230607/kuban-1876763346.html

россия

ульяновская область

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, здоровье - общество, ульяновская область, вениамин кондратьев, краснодарский край, массовое отравление сидром в россии