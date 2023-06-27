https://ria.ru/20230627/aeroflot-1880799068.html
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград - РИА Новости, 27.06.2023
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград
Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:28
2023-06-27T22:28
2023-06-27T22:28
экономика
калининград
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик на сайте.По данным пресс-службы, с 12 июля текущего года будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из аэропорта Шереметьево, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из аэропорта Пулково (оператор — авиакомпания "Россия").Как отмечается в сообщении, общая ежедневная частота полетов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов — из Санкт-Петербурга."Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878624028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калининград, москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), санкт-петербург
Экономика, Калининград, Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик на сайте.
По данным пресс-службы, с 12 июля текущего года будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из аэропорта Шереметьево
, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из аэропорта Пулково
(оператор — авиакомпания "Россия").
Как отмечается в сообщении, общая ежедневная частота полетов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов — из Санкт-Петербурга.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай