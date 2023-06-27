Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/aeroflot-1880799068.html
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград - РИА Новости, 27.06.2023
"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград
Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:28
2023-06-27T22:28
экономика
калининград
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761967_0:50:3425:1978_1920x0_80_0_0_2b604a44474ea6dc1135a6cd8bd99aec.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик на сайте.По данным пресс-службы, с 12 июля текущего года будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из аэропорта Шереметьево, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из аэропорта Пулково (оператор — авиакомпания "Россия").Как отмечается в сообщении, общая ежедневная частота полетов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов — из Санкт-Петербурга."Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878624028.html
калининград
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761967_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_43af2a23891f3c23a16bd971bf00a047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калининград, москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), санкт-петербург
Экономика, Калининград, Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург

"Аэрофлот" будет чаще летать в Калининград

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик на сайте.
По данным пресс-службы, с 12 июля текущего года будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из аэропорта Шереметьево, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из аэропорта Пулково (оператор — авиакомпания "Россия").
Как отмечается в сообщении, общая ежедневная частота полетов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов — из Санкт-Петербурга.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Аэрофлот" планирует запустить новые рейсы в Китай
16 июня, 15:49
 
ЭкономикаКалининградМоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала