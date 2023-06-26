https://ria.ru/20230626/zhile-1880448325.html
Более двух тысяч жителей аварийных домов в Лесосибирске получат новое жилье
Более двух тысяч жителей аварийных домов в Лесосибирске получат новое жилье - РИА Новости, 26.06.2023
Более двух тысяч жителей аварийных домов в Лесосибирске получат новое жилье
Более двух тысяч жителей Лесосибирска Красноярского края, проживающих в аварийных домах, уже в этом году получат новое жилье в специально отстроенном для них... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:53
2023-06-26T12:53
2023-06-26T12:53
красноярский край
лесосибирск
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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Лесосибирска Красноярского края, проживающих в аварийных домах, уже в этом году получат новое жилье в специально отстроенном для них микрорайоне, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства. "В Лесосибирске по региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, входящей в нацпроект "Жилье и городская среда", возводят микрорайон Юбилейный. В этом году больше двух тысяч жителей Лесосибирска, проживающих в аварийных домах, смогут переселиться в 10 новых пятиэтажек. Первые дома начнут заселять уже летом", - говорится в сообщении. По словам главы города Андрея Хохрякова, Лесосибирск активно участвует в программе переселения из аварийного жилья. С 2010 по 2017 год переселили 990 семей. Текущая программа по переселению из аварийного жилья, признанного аварийным до января 2017 года, идёт в крае опережающими темпами. Завершить программу планируется на год раньше, в 2024 году. Расселение происходит разными способами. Людям на выбор предоставляют компенсации, приобретают жильё на вторичном рынке, строят новые дома. С начала реализации программы в крае построено 47 домов. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё 17 многоквартирных домов. "Из 18,5 тысячи человек, которых мы должны переселить за время реализации программы, переселены уже 12,5 тысячи. После завершения текущей программы Красноярский край сможет начать реализацию следующей, в которую войдут дома, признанные аварийными после января 2017 года и до января 2022 года", - цитирует пресс-служба слова замглавы минстроя Юрия Шестопалова. Он отметил, что министерство уже готовится к выполнению новой программы, в течение которой надо будет расселить 21 тысячу человек с 357 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html
https://ria.ru/20230614/avtomobili-1877980965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, лесосибирск
Красноярский край, Лесосибирск
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Лесосибирска Красноярского края, проживающих в аварийных домах, уже в этом году получат новое жилье в специально отстроенном для них микрорайоне, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.
"В Лесосибирске по региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, входящей в нацпроект "Жилье и городская среда", возводят микрорайон Юбилейный
. В этом году больше двух тысяч жителей Лесосибирска, проживающих в аварийных домах, смогут переселиться в 10 новых пятиэтажек. Первые дома начнут заселять уже летом", - говорится в сообщении.
По словам главы города Андрея Хохрякова, Лесосибирск активно участвует в программе переселения из аварийного жилья. С 2010 по 2017 год переселили 990 семей.
Текущая программа по переселению из аварийного жилья, признанного аварийным до января 2017 года, идёт в крае опережающими темпами. Завершить программу планируется на год раньше, в 2024 году. Расселение происходит разными способами. Людям на выбор предоставляют компенсации, приобретают жильё на вторичном рынке, строят новые дома.
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С начала реализации программы в крае построено 47 домов. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё 17 многоквартирных домов.
"Из 18,5 тысячи человек, которых мы должны переселить за время реализации программы, переселены уже 12,5 тысячи. После завершения текущей программы Красноярский край сможет начать реализацию следующей, в которую войдут дома, признанные аварийными после января 2017 года и до января 2022 года", - цитирует пресс-служба слова замглавы минстроя Юрия Шестопалова.
Он отметил, что министерство уже готовится к выполнению новой программы, в течение которой надо будет расселить 21 тысячу человек с 357 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
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