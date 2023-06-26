https://ria.ru/20230626/zhile-1880411561.html

В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья

В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 26.06.2023

В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья

Не менее 2,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья планируют построить в Амурской области до 2030 года, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:15

2023-06-26T10:15

2023-06-26T10:15

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Не менее 2,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья планируют построить в Амурской области до 2030 года, сообщает правительство Приамурья. Соответствующий проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие семь лет предполагает меры поддержки для бизнеса и установит налоговые льготы. Основная задача — повысить доступность жилья для жителей области, а также улучшить качество городской среды. "До 2030 года в регионе должно быть построено не менее 2,3 миллиона "квадратов" комфортного жилья. От хаотичной застройки мы должны прийти к тщательно спланированным, удобным для людей жилым кварталам, где все продумано и есть все необходимое для жизни. Необходимо работать над созданием в регионе высокотехнологичных производств стройматериалов, продумать новые меры поддержки бизнеса в этой сфере, упростить взаимодействие компаний с органами власти. Разработанная Стратегия развития учитывает все эти задачи на несколько лет вперед", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Для достижения этой цели в регионе планируют создать условия для обеспечения кадрами строительной отрасли, оптимизировать и перевести в электронный вид большинство административных процедур, что поможет снизить нагрузку на бизнес. "Региональный проект разработан по аналогии с аналогичным федеральным документом. В Стратегии проведен анализ текущего состояния жилищно-коммунальной и строительной отраслей, определены пути их динамичного развития. Для реализации важнейших аспектов стратегии в регионе реализуется целый комплекс мер — разработка и внедрение мер поддержки для бизнеса, установление налоговых льгот, реализация крупных проектов, повышение престижа профессий и специальностей строительной отрасли", — доложил главе региона министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков. Итоговый проект Стратегии в ближайшее время направят на согласование всем заинтересованным исполнительным органам Амурской области.

https://ria.ru/20230623/kottedzhi-1879908992.html

https://ria.ru/20230622/ferma-1879799645.html

амурская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, василий орлов (губернатор)