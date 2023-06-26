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В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 26.06.2023
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Амурская область
Амурская область
 
10:15 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/zhile-1880411561.html
В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья
В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 26.06.2023
В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья
Не менее 2,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья планируют построить в Амурской области до 2030 года, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:15
2023-06-26T10:15
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Не менее 2,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья планируют построить в Амурской области до 2030 года, сообщает правительство Приамурья. Соответствующий проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие семь лет предполагает меры поддержки для бизнеса и установит налоговые льготы. Основная задача — повысить доступность жилья для жителей области, а также улучшить качество городской среды. "До 2030 года в регионе должно быть построено не менее 2,3 миллиона "квадратов" комфортного жилья. От хаотичной застройки мы должны прийти к тщательно спланированным, удобным для людей жилым кварталам, где все продумано и есть все необходимое для жизни. Необходимо работать над созданием в регионе высокотехнологичных производств стройматериалов, продумать новые меры поддержки бизнеса в этой сфере, упростить взаимодействие компаний с органами власти. Разработанная Стратегия развития учитывает все эти задачи на несколько лет вперед", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Для достижения этой цели в регионе планируют создать условия для обеспечения кадрами строительной отрасли, оптимизировать и перевести в электронный вид большинство административных процедур, что поможет снизить нагрузку на бизнес. "Региональный проект разработан по аналогии с аналогичным федеральным документом. В Стратегии проведен анализ текущего состояния жилищно-коммунальной и строительной отраслей, определены пути их динамичного развития. Для реализации важнейших аспектов стратегии в регионе реализуется целый комплекс мер — разработка и внедрение мер поддержки для бизнеса, установление налоговых льгот, реализация крупных проектов, повышение престижа профессий и специальностей строительной отрасли", — доложил главе региона министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков. Итоговый проект Стратегии в ближайшее время направят на согласование всем заинтересованным исполнительным органам Амурской области.
https://ria.ru/20230623/kottedzhi-1879908992.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья

В Приамурье планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Не менее 2,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья планируют построить в Амурской области до 2030 года, сообщает правительство Приамурья.
Соответствующий проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие семь лет предполагает меры поддержки для бизнеса и установит налоговые льготы. Основная задача — повысить доступность жилья для жителей области, а также улучшить качество городской среды.
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"До 2030 года в регионе должно быть построено не менее 2,3 миллиона "квадратов" комфортного жилья. От хаотичной застройки мы должны прийти к тщательно спланированным, удобным для людей жилым кварталам, где все продумано и есть все необходимое для жизни. Необходимо работать над созданием в регионе высокотехнологичных производств стройматериалов, продумать новые меры поддержки бизнеса в этой сфере, упростить взаимодействие компаний с органами власти. Разработанная Стратегия развития учитывает все эти задачи на несколько лет вперед", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Для достижения этой цели в регионе планируют создать условия для обеспечения кадрами строительной отрасли, оптимизировать и перевести в электронный вид большинство административных процедур, что поможет снизить нагрузку на бизнес.
"Региональный проект разработан по аналогии с аналогичным федеральным документом. В Стратегии проведен анализ текущего состояния жилищно-коммунальной и строительной отраслей, определены пути их динамичного развития. Для реализации важнейших аспектов стратегии в регионе реализуется целый комплекс мер — разработка и внедрение мер поддержки для бизнеса, установление налоговых льгот, реализация крупных проектов, повышение престижа профессий и специальностей строительной отрасли", — доложил главе региона министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
Итоговый проект Стратегии в ближайшее время направят на согласование всем заинтересованным исполнительным органам Амурской области.
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Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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