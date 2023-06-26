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В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
10:44 26.06.2023 (обновлено: 10:55 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще
В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще - РИА Новости, 26.06.2023
В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще
Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях - явление нормальное и происходит это в период роста молодых гор, поэтому зафиксированные в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:44
2023-06-26T10:55
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краснодарский край
кавказ
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СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях - явление нормальное и происходит это в период роста молодых гор, поэтому зафиксированные в последнее время подземные толчки на Кубани не должны вызвать опасения у туристов и жителей региона, заявила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. По ее словам, землетрясению магнитудой до 4 баллов не обязательно должны способствовать сильные подземные толчки в соседних странах и городах, как например, в Турции, соседствующей с Сочи. Землетрясения в Краснодарском крае, особенно на территории олимпийской столицы, естественны, весь регион является сейсмической зоной. "Они (подземные толчки - ред.) могут пройти за один день, могут растянуться на месяц, могут на неделю", - пояснила РИА Новости Карпович. Она сказала, что отследить временной отрезок землетрясений и предсказать их завершенность невозможно. "Тектонические разломы идут в горах, по морю, плиты сдвигаются и раздвигаются, это же живой организм - земля. Постоянно есть какое-то движение", - сказала Карпович, отметив, что землетрясения с большей долей вероятности будут повторятся, в том числе в Сочи. Сейсмолог добавила, что подземные толчки магнитудой до 4 баллов, наоборот, свидетельствуют о естественных процессах в природе, поскольку энергия, накопившаяся в недрах земли, высвобождается. В Сочи, по информации Карпович, в момент роста гор подземные толчки могут происходить более трех раз за год, их интенсивность обычно не превышает 4 баллов, они будут повторятся. "Но это же молодые горы, им еще расти и расти. Урал (уральские горы - ред.), которому миллиарды лет, он уже не растет, а кавказские растут", - сказала Карпович. Сейсмолог отметила, что, во время землетрясения нужно соблюдать простые правила - в зданиях занять фиксированное положение, находясь на улице - выйти в открытую зоны подальше от электропроводов. Согласно данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 13 мая по 23 июня 2023 года на территории региона было зафиксировано порядка восьми землетрясений. В основном подземные толчки магнитудой до 4 баллов фиксировались в Туапсинском районе Кубани, последний раз - 23 июня в Успенском районе. При этом в Сочи, расположенном близ Туапсе, землетрясений не фиксировалось. По словам ученого секретаря сочинского отделения Российского географического общества Марии Реневой, риск сильных землетрясений в Сочи снижают горные осадочные породы, напряжение в которых накапливается небольшое и сбрасывается в виде трёхбалльных-пятибалльных землетрясений, поэтому волноваться не стоит, но и исключать возможность сильных подземных толчков нельзя.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край, кавказ, российское географическое общество, землетрясение
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Краснодарский край, Кавказ, Российское географическое общество, Землетрясение
В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще

Сейсмолог в Сочи объяснила участившиеся на Кубани землетрясения ростом молодых гор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из кабины канатной дороги на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид из кабины канатной дороги на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото
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СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях - явление нормальное и происходит это в период роста молодых гор, поэтому зафиксированные в последнее время подземные толчки на Кубани не должны вызвать опасения у туристов и жителей региона, заявила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.
По ее словам, землетрясению магнитудой до 4 баллов не обязательно должны способствовать сильные подземные толчки в соседних странах и городах, как например, в Турции, соседствующей с Сочи. Землетрясения в Краснодарском крае, особенно на территории олимпийской столицы, естественны, весь регион является сейсмической зоной.
"Они (подземные толчки - ред.) могут пройти за один день, могут растянуться на месяц, могут на неделю", - пояснила РИА Новости Карпович.
Она сказала, что отследить временной отрезок землетрясений и предсказать их завершенность невозможно. "Тектонические разломы идут в горах, по морю, плиты сдвигаются и раздвигаются, это же живой организм - земля. Постоянно есть какое-то движение", - сказала Карпович, отметив, что землетрясения с большей долей вероятности будут повторятся, в том числе в Сочи. Сейсмолог добавила, что подземные толчки магнитудой до 4 баллов, наоборот, свидетельствуют о естественных процессах в природе, поскольку энергия, накопившаяся в недрах земли, высвобождается.
В Сочи, по информации Карпович, в момент роста гор подземные толчки могут происходить более трех раз за год, их интенсивность обычно не превышает 4 баллов, они будут повторятся. "Но это же молодые горы, им еще расти и расти. Урал (уральские горы - ред.), которому миллиарды лет, он уже не растет, а кавказские растут", - сказала Карпович.
Сейсмолог отметила, что, во время землетрясения нужно соблюдать простые правила - в зданиях занять фиксированное положение, находясь на улице - выйти в открытую зоны подальше от электропроводов.
Согласно данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 13 мая по 23 июня 2023 года на территории региона было зафиксировано порядка восьми землетрясений. В основном подземные толчки магнитудой до 4 баллов фиксировались в Туапсинском районе Кубани, последний раз - 23 июня в Успенском районе. При этом в Сочи, расположенном близ Туапсе, землетрясений не фиксировалось.
По словам ученого секретаря сочинского отделения Российского географического общества Марии Реневой, риск сильных землетрясений в Сочи снижают горные осадочные породы, напряжение в которых накапливается небольшое и сбрасывается в виде трёхбалльных-пятибалльных землетрясений, поэтому волноваться не стоит, но и исключать возможность сильных подземных толчков нельзя.
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