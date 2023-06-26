https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html

В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще

В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще - РИА Новости, 26.06.2023

В Сочи объяснили, почему землетрясения стали происходить чаще

Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях - явление нормальное и происходит это в период роста молодых гор, поэтому зафиксированные в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:44

2023-06-26T10:44

2023-06-26T10:55

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СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Землетрясения на всей территории Кавказа и в его предгорьях - явление нормальное и происходит это в период роста молодых гор, поэтому зафиксированные в последнее время подземные толчки на Кубани не должны вызвать опасения у туристов и жителей региона, заявила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. По ее словам, землетрясению магнитудой до 4 баллов не обязательно должны способствовать сильные подземные толчки в соседних странах и городах, как например, в Турции, соседствующей с Сочи. Землетрясения в Краснодарском крае, особенно на территории олимпийской столицы, естественны, весь регион является сейсмической зоной. "Они (подземные толчки - ред.) могут пройти за один день, могут растянуться на месяц, могут на неделю", - пояснила РИА Новости Карпович. Она сказала, что отследить временной отрезок землетрясений и предсказать их завершенность невозможно. "Тектонические разломы идут в горах, по морю, плиты сдвигаются и раздвигаются, это же живой организм - земля. Постоянно есть какое-то движение", - сказала Карпович, отметив, что землетрясения с большей долей вероятности будут повторятся, в том числе в Сочи. Сейсмолог добавила, что подземные толчки магнитудой до 4 баллов, наоборот, свидетельствуют о естественных процессах в природе, поскольку энергия, накопившаяся в недрах земли, высвобождается. В Сочи, по информации Карпович, в момент роста гор подземные толчки могут происходить более трех раз за год, их интенсивность обычно не превышает 4 баллов, они будут повторятся. "Но это же молодые горы, им еще расти и расти. Урал (уральские горы - ред.), которому миллиарды лет, он уже не растет, а кавказские растут", - сказала Карпович. Сейсмолог отметила, что, во время землетрясения нужно соблюдать простые правила - в зданиях занять фиксированное положение, находясь на улице - выйти в открытую зоны подальше от электропроводов. Согласно данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 13 мая по 23 июня 2023 года на территории региона было зафиксировано порядка восьми землетрясений. В основном подземные толчки магнитудой до 4 баллов фиксировались в Туапсинском районе Кубани, последний раз - 23 июня в Успенском районе. При этом в Сочи, расположенном близ Туапсе, землетрясений не фиксировалось. По словам ученого секретаря сочинского отделения Российского географического общества Марии Реневой, риск сильных землетрясений в Сочи снижают горные осадочные породы, напряжение в которых накапливается небольшое и сбрасывается в виде трёхбалльных-пятибалльных землетрясений, поэтому волноваться не стоит, но и исключать возможность сильных подземных толчков нельзя.

https://ria.ru/20230624/turizm-1880198901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край, кавказ, российское географическое общество, землетрясение