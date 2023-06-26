https://ria.ru/20230626/zelenskiy-1880383801.html

"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети

"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2023

"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:25

2023-06-26T05:25

2023-06-26T15:22

в мире

украина

вильнюс

россия

владимир зеленский

нато

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе."Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС", — ответил президенту Украины один из комментаторов."Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины", — сыронизировал другой."Саммит разжигателей войны", — поддержал третий."Маленький диктатор", — заявил еще один пользователь."Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны, как Украина, в НАТО", — заключили участники дискуссии.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля.

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html

https://ria.ru/20230626/porazheniya-1880381646.html

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вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз