https://ria.ru/20230626/zelenskiy-1880383801.html
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2023
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:25
2023-06-26T05:25
2023-06-26T15:22
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе."Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС", — ответил президенту Украины один из комментаторов."Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины", — сыронизировал другой."Саммит разжигателей войны", — поддержал третий."Маленький диктатор", — заявил еще один пользователь."Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны, как Украина, в НАТО", — заключили участники дискуссии.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля.
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Вильнюс, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter назвали Зеленского маленьким диктатором после призыва к НАТО
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе.
«
"Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия
не позволит вступить в НАТО или ЕС
", — ответил президенту Украины
один из комментаторов.
"Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины", — сыронизировал другой.
"Саммит разжигателей войны", — поддержал третий.
"Маленький диктатор", — заявил еще один пользователь.
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
"Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны, как Украина, в НАТО", — заключили участники дискуссии.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля.
В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений