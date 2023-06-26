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"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2023
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05:25 26.06.2023 (обновлено: 15:22 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/zelenskiy-1880383801.html
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2023
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:25
2023-06-26T15:22
в мире
украина
вильнюс
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе."Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС", — ответил президенту Украины один из комментаторов."Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины", — сыронизировал другой."Саммит разжигателей войны", — поддержал третий."Маленький диктатор", — заявил еще один пользователь."Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны, как Украина, в НАТО", — заключили участники дискуссии.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля.
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html
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в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Вильнюс, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Россия не позволит". Призыв Зеленского к НАТО разозлил пользователей Сети

Пользователи Twitter назвали Зеленского маленьким диктатором после призыва к НАТО

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили призыв Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе.
«
"Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС", — ответил президенту Украины один из комментаторов.
"Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины", — сыронизировал другой.
"Саммит разжигателей войны", — поддержал третий.
"Маленький диктатор", — заявил еще один пользователь.
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Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля.
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