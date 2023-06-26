https://ria.ru/20230626/zarplata-1880385925.html
Эксперт заявил, что зарплата москвичей, отдыхающих 26 июня, не уменьшится
Эксперт заявил, что зарплата москвичей, отдыхающих 26 июня, не уменьшится - РИА Новости, 26.06.2023
Эксперт заявил, что зарплата москвичей, отдыхающих 26 июня, не уменьшится
Нерабочий день в понедельник должен быть оплачен как обычный рабочий день без уменьшения месячной заработной платы, сообщил доцент кафедры гражданского права и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:43
2023-06-26T06:43
2023-06-26T06:43
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Нерабочий день в понедельник должен быть оплачен как обычный рабочий день без уменьшения месячной заработной платы, сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин. В субботу вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Позже пресс-служба мэра сообщила, что режим труда в этот день определяется самим работодателем с учетом внутренних документов. "Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается", - сказал Лепешин РИА Новости. Ранее ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова заявила, что тем москвичам, которые работают в понедельник, заработная плата должна выплачиваться как за обычный рабочий день, потому как этот день не является праздничным или выходным днём в понятиях, закреплённых в Трудовом кодексе России.
https://ria.ru/20230626/oplata-1880381005.html
https://ria.ru/20230625/rabota-1880352770.html
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общество, россия, сергей собянин, москва
Общество, Россия, Сергей Собянин, Москва
Эксперт заявил, что зарплата москвичей, отдыхающих 26 июня, не уменьшится
Эксперт Лепешин: зарплата москвичей, отдыхающих в понедельник, не должна уменьшиться