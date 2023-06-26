https://ria.ru/20230626/zarplata-1880374878.html

Исследование показало, в каких сферах получают самые высокие зарплаты

Исследование показало, в каких сферах получают самые высокие зарплаты - РИА Новости, 26.06.2023

Исследование показало, в каких сферах получают самые высокие зарплаты

Наиболее высокие зарплаты в крупнейших городах России получают специалисты в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг, при этом самыми... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T00:17

2023-06-26T00:17

2023-06-26T00:17

россия

экономика

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:442:2730:1978_1920x0_80_0_0_955521fd82b2bee2a43c411c8d710c42.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты в крупнейших городах России получают специалисты в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг, при этом самыми высокооплачиваемыми оказались московские банкиры и мурманские рыбаки, свидетельствует исследование РИА Новости. Общероссийские показатели Согласно исследованию, в 2022 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 14,1%, в первом квартале 2023-го рост дополнительно составил 2,6%. В денежном выражении зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч). При этом в разрезе отраслей, регионов и отдельных городов ситуация очень неоднородная. В отраслях "Рыболовство и рыбоводство", "Добыча угля", "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации", "Деятельность в области информации и связи" зарплаты выросли более чем на 20% за прошлый год, а в четырех регионах динамика средних зарплат была в пределах 18-20%. Эксперты отмечают, что в разрезе отдельных отраслей и регионов темпы роста зарплат были намного выше средних, однако в четырех отраслях и в 12 регионах темпы роста были менее 10%. Аналитики подчеркивают, что в абсолютных величинах разница в зарплатах существенная: средние зарплаты между лидирующими (добыча нефти и газа) и отстающими отраслями (производство одежды) отличаются в шесть раз. В разрезе регионов также наблюдается существенная дифференциация: средняя номинальная зарплата на Чукотке в четыре с половиной раза больше, чем в Ингушетии. На уровне городов видна похожая дифференциация, отмечают аналитики. Экономический уклад города во многом детерминирует структуру экономики региона и определяется местными особенностями рынка труда. Там, где есть природные ресурсы, люди массово заняты их добычей. В приморских регионах осуществляется рыбная ловля, а там, где преобладает обрабатывающая промышленность, работники заняты в производстве промышленных товаров. Таким образом, в каждом городе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами. Для оценки отраслевых различий в разрезе крупнейших городов России по уровню оплаты труда эксперты РИА Новости провели исследование и составили второй рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога. Прибыльные сферы Согласно исследованию, чаще всего самые высокие зарплаты отмечаются в сфере "Профессиональная и научная деятельность" (включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочее). Эта отрасль – самая "прибыльная" для работников в 19 городах. Это оптимистичная картина, считают эксперты, так как она показывает, что интеллектуальный труд часто неплохо оплачивается. Схожий по представленности с высокими зарплатами показатель продемонстрировала отрасль "Банки и финансовые услуги". В 18 городах именно в этой сфере платят самые высокие зарплаты. Аналитики отмечают, что в рейтинге прошлого года финансовый сектор лидировал по частоте высоких зарплат, но за прошедший год немного сдал позиции. Чуть реже хороший заработок наблюдается в отрасли "IT и связь". Здесь самые высокие зарплаты фиксируются в 16 городах. Эта отрасль вытеснила с третей строчки госслужбу (в текущем рейтинге лидирует в 12 городах), что эксперты признают хорошим знаком. При этом во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, госслужба по-прежнему дает большее количество высокооплачиваемых рабочих мест в сравнении с другими сферами. Банкиры и рыбаки Статистика по отдельным городам показывает явного лидера по зарплатам. В Москве в финуслугах чистая зарплата за последние 12 месяцев составляла 227 тысяч рублей в месяц. Эксперты отмечают, что в столице в этой отрасли работают почти полмиллиона человек, то есть каждый месяц московские работники этой сферы получают суммарно зарплату более 100 миллиардов рублей. Кроме финансовой отрасли часто в Москве высокие зарплаты можно найти в IT и связи (192 тысячи) и профессиональной и научной деятельности (166 тысяч). На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Мурманск. В этом северном морском городе в отрасли "Рыболовство, сельское и лесное хозяйство" можно претендовать на зарплаты на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге занимают рыбаки из Петропавловска-Камчатского, где средние зарплаты в этой отрасли составляют 190 тысяч. Владивосток также может похвастаться высокими заработками у рыбаков – он занял девятое место, работники тут получают в среднем около 150 тысяч. Сургут расположился на четвертом месте с максимальным результатом в 177 тысяч в добывающей отрасли, что в первую очередь связано с добычей нефти и газа. Энергетика в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату – 128 тысяч. Помимо четырех выше обозначенных лидеров в первую десятку также входят: Красногорск, Магадан, Салехард, Санкт-Петербург, Владивосток и Анадырь. Согласно исследованию, в 21 городе лучшая в нем отрасль обеспечивает средние зарплаты выше 100 тысяч, при этом в 12 городах даже в третьей по доходности отрасли зарплаты зачастую превышают 100 тысяч, поэтому в этих городах людям с разной квалификацией и специальностью реально устроиться на высокую зарплату, считают эксперты. С другой стороны, в восьми городах даже в самых прибыльных по региону отраслях люди в большинстве своем не могут зарабатывать больше 50 тысяч, а еще в семи – менее 55 тысяч. Эксперты отмечают, что за год таких городов стало заметно меньше. Годом ранее зарплата менее 50 тысяч в ведущей отрасли отмечалась в 16 городах. Последние места в рейтинге занимают: Элиста, Киров, Саранск, Стерлитамак, Тамбов, Майкоп, Тольятти и Владикавказ. Исследование также показало, что и внутри городов зачастую наблюдается заметная разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 32%. При этом в ряде городов разница еще больше. В Астрахани зарплаты в отрасли "Добыча полезных ископаемых" почти в 2,9 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли "Обрабатывающие производства". Также более чем в два раза зарплаты выше в ведущей отрасли в Мурманске (за счет высоких зарплат в рыболовстве), Череповце и Костроме, где расположен головной офис одного из крупнейших банков страны, что определяет высокие зарплаты в финансовой сфере. Аналитики подчеркивают, что низкая безработица и оживление экономики стимулируют рост зарплат. На фоне трансформации экономики и импортозамещения видна активизация в части занятости и динамики зарплат в обрабатывающей промышленности. В целом в среднесрочной перспективе можно ждать догоняющего роста зарплат во многих отраслях и во многих регионах и городах. Скорее всего, картина высоких зарплат будет меняться, и в скором времени большее количество отраслей будут в отдельных городах показывать высокую зарплату, заключают эксперты.

https://ria.ru/20230626/zarplata-1880373289.html

https://ria.ru/20230616/zarplaty-1878701654.html

https://ria.ru/20230621/zarplata-1879665664.html

https://ria.ru/20230505/vakansii-1869810864.html

https://ria.ru/20230531/zarplaty-1875405043.html

https://ria.ru/20230531/lenoblast-1875279250.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, зарплата