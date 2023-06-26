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Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии - РИА Новости, 26.06.2023
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18:34 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/zakonoproekt-1880557584.html
Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии
Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии - РИА Новости, 26.06.2023
Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии
Парламент Армении на внеочередном заседании в понедельник принял во втором и окончательном чтении проект закона, предусматривающего внедрение системы призыва... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:34
2023-06-26T18:34
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в понедельник принял во втором и окончательном чтении проект закона, предусматривающего внедрение системы призыва женщин на военную службу на добровольной основе, передает корреспондент РИА Новости. За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата из 107. "Заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет до 1 марта и 1 октября каждого года", - заявил на заседании парламента министр обороны страны Сурен Папикян. Согласно законопроекту, женщины могут отказаться от службы до дня призыва. Нести службу эти полгода они будут в учебной части, для это формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока, женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе, заявил министр. Ранее Папикян заявлял, что имплементация закона после его принятия планируется уже во время зимнего призыва. Ранее женщины служили в ВС Армении только по контракту.
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в мире, армения
В мире, Армения
Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии

Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии на добровольной основ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКолонна бронетранспортеров БТР-80 Минобороны Армении
Колонна бронетранспортеров БТР-80 Минобороны Армении - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в понедельник принял во втором и окончательном чтении проект закона, предусматривающего внедрение системы призыва женщин на военную службу на добровольной основе, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата из 107.
«
"Заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет до 1 марта и 1 октября каждого года", - заявил на заседании парламента министр обороны страны Сурен Папикян. Согласно законопроекту, женщины могут отказаться от службы до дня призыва.
Нести службу эти полгода они будут в учебной части, для это формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока, женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе, заявил министр.
Ранее Папикян заявлял, что имплементация закона после его принятия планируется уже во время зимнего призыва.
Ранее женщины служили в ВС Армении только по контракту.
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