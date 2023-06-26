https://ria.ru/20230626/zakonoproekt-1880557584.html

Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии

Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии - РИА Новости, 26.06.2023

Парламент Армении принял законопроект о службе женщин в армии

Парламент Армении на внеочередном заседании в понедельник принял во втором и окончательном чтении проект закона, предусматривающего внедрение системы призыва... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:34

2023-06-26T18:34

2023-06-26T18:34

в мире

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129514/89/1295148998_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_33fda604e5e537844535de4031929e49.jpg

ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в понедельник принял во втором и окончательном чтении проект закона, предусматривающего внедрение системы призыва женщин на военную службу на добровольной основе, передает корреспондент РИА Новости. За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата из 107. "Заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет до 1 марта и 1 октября каждого года", - заявил на заседании парламента министр обороны страны Сурен Папикян. Согласно законопроекту, женщины могут отказаться от службы до дня призыва. Нести службу эти полгода они будут в учебной части, для это формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока, женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе, заявил министр. Ранее Папикян заявлял, что имплементация закона после его принятия планируется уже во время зимнего призыва. Ранее женщины служили в ВС Армении только по контракту.

https://ria.ru/20230418/armeniya-1866011990.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения