https://ria.ru/20230626/zakon-1880423550.html
Путин подписал закон о сроке прекращения исполнительного производства
Путин подписал закон о сроке прекращения исполнительного производства - РИА Новости, 26.06.2023
Путин подписал закон о сроке прекращения исполнительного производства
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении трехдневного срока для вынесения постановления об окончании исполнительного производства со дня... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:58
2023-06-26T10:58
2023-06-26T10:59
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении трехдневного срока для вынесения постановления об окончании исполнительного производства со дня получения информации об уплате должником задолженности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом также предусматривается, что в течение трех дней выносится постановление об окончании исполнительного производства в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу со дня утверждения старшим судебным приставом или его заместителем акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание по исполнительному документу невозможно.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о сроке прекращения исполнительного производства
Путин подписал закон о трехдневном сроке прекращения исполнительного производства