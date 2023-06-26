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На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту - РИА Новости, 26.06.2023
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08:28 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/yaytsa-1880390555.html
На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту
На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту - РИА Новости, 26.06.2023
На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту
Куриные яйца в Билибино на Чукотке, где местные жители жаловались, что этот товар продают по паспорту, будут в том числе завозить из Хабаровска, сообщил врио... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:28
2023-06-26T08:28
билибино
чукотка
вячеслав кузнецов
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Куриные яйца в Билибино на Чукотке, где местные жители жаловались, что этот товар продают по паспорту, будут в том числе завозить из Хабаровска, сообщил врио главы региона Вячеслав Кузнецов в телеграм-канале. Первого июня Кузнецов по итогам встреч с жителями Билибино рассказал, что, по их словам, людям продают яйца по паспорту. Он поручил быстро создать в городе достаточный запас этого товара. Второго июня власти региона сообщали, что дефицита яиц в Билибино уже нет, но высокой остается цена - от 300 до 600 рублей за десяток. "Правительство округа продолжает организовывать бесперебойное обеспечение яйцами Билибино. Договорились, что дополнительно чартером из Хабаровска туда раз в неделю будут привозить по 100 коробок", - написал Кузнецов.По его словам, стоит задача, чтобы к концу этого года 70% потребностей Чукотки в курятине и яйцах обеспечивалось за счет местных производств. В Анадыре и Певеке увеличивают мощности на действующих фабриках, в селе Ваеги создают птицеферму, в Алькатвааме – птицефабрику, в Снежном расширяют птицеферму, отметил Кузнецов.
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билибино, чукотка, вячеслав кузнецов, хабаровск
Билибино, Чукотка, Вячеслав Кузнецов, Хабаровск
На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту

Яйца в Билибино на Чукотке, где их продавали по паспорту, будут завозить из Хабаровска

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Куриные яйца . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Куриные яйца в Билибино на Чукотке, где местные жители жаловались, что этот товар продают по паспорту, будут в том числе завозить из Хабаровска, сообщил врио главы региона Вячеслав Кузнецов в телеграм-канале.
Первого июня Кузнецов по итогам встреч с жителями Билибино рассказал, что, по их словам, людям продают яйца по паспорту. Он поручил быстро создать в городе достаточный запас этого товара. Второго июня власти региона сообщали, что дефицита яиц в Билибино уже нет, но высокой остается цена - от 300 до 600 рублей за десяток.
"Правительство округа продолжает организовывать бесперебойное обеспечение яйцами Билибино. Договорились, что дополнительно чартером из Хабаровска туда раз в неделю будут привозить по 100 коробок", - написал Кузнецов.
По его словам, стоит задача, чтобы к концу этого года 70% потребностей Чукотки в курятине и яйцах обеспечивалось за счет местных производств. В Анадыре и Певеке увеличивают мощности на действующих фабриках, в селе Ваеги создают птицеферму, в Алькатвааме – птицефабрику, в Снежном расширяют птицеферму, отметил Кузнецов.
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БилибиноЧукоткаВячеслав КузнецовХабаровск
 
 
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