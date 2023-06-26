https://ria.ru/20230626/yaytsa-1880390555.html

На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту

На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту - РИА Новости, 26.06.2023

На Чукотку завезут яйца из Хабаровска после жалоб из-за продажи по паспорту

Куриные яйца в Билибино на Чукотке, где местные жители жаловались, что этот товар продают по паспорту, будут в том числе завозить из Хабаровска, сообщил врио... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:28

2023-06-26T08:28

2023-06-26T08:28

билибино

чукотка

вячеслав кузнецов

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Куриные яйца в Билибино на Чукотке, где местные жители жаловались, что этот товар продают по паспорту, будут в том числе завозить из Хабаровска, сообщил врио главы региона Вячеслав Кузнецов в телеграм-канале. Первого июня Кузнецов по итогам встреч с жителями Билибино рассказал, что, по их словам, людям продают яйца по паспорту. Он поручил быстро создать в городе достаточный запас этого товара. Второго июня власти региона сообщали, что дефицита яиц в Билибино уже нет, но высокой остается цена - от 300 до 600 рублей за десяток. "Правительство округа продолжает организовывать бесперебойное обеспечение яйцами Билибино. Договорились, что дополнительно чартером из Хабаровска туда раз в неделю будут привозить по 100 коробок", - написал Кузнецов.По его словам, стоит задача, чтобы к концу этого года 70% потребностей Чукотки в курятине и яйцах обеспечивалось за счет местных производств. В Анадыре и Певеке увеличивают мощности на действующих фабриках, в селе Ваеги создают птицеферму, в Алькатвааме – птицефабрику, в Снежном расширяют птицеферму, отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20230525/reka-1873985193.html

билибино

чукотка

хабаровск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

билибино, чукотка, вячеслав кузнецов, хабаровск