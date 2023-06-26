https://ria.ru/20230626/yamal-1880541765.html
Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса
Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса - РИА Новости, 26.06.2023
Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем Telegram-канале, что уехал на два дня в тундру для информационного детокса. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:28
2023-06-26T17:28
2023-06-26T18:08
общество
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем Telegram-канале, что уехал на два дня в тундру для информационного детокса. "Решил повторить прошлогодний опыт — выбраться на пару дней в тундру. Необходимо зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов, пообщаться со старейшинами, чтобы решить, как еще можно улучшить жизнь северян. Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти", — написал он.Артюхов добавил, что вместе с путешественником и исследователем Богданом Булычевым планирует посетить кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала.
https://ria.ru/20230608/yamal-1876861464.html
ямал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ямал, дмитрий артюхов
Общество, Ямал, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса
Глава Ямала Артюхов уехал на два дня в тундру, чтобы зарядиться энергией природы