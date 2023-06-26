https://ria.ru/20230626/yamal-1880541765.html

Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса

Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса - РИА Новости, 26.06.2023

Губернатор Ямала уехал в тундру ради информационного детокса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем Telegram-канале, что уехал на два дня в тундру для информационного детокса. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:28

2023-06-26T17:28

2023-06-26T18:08

общество

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем Telegram-канале, что уехал на два дня в тундру для информационного детокса. "Решил повторить прошлогодний опыт — выбраться на пару дней в тундру. Необходимо зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов, пообщаться со старейшинами, чтобы решить, как еще можно улучшить жизнь северян. Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти", — написал он.Артюхов добавил, что вместе с путешественником и исследователем Богданом Булычевым планирует посетить кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала.

https://ria.ru/20230608/yamal-1876861464.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ямал, дмитрий артюхов