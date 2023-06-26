https://ria.ru/20230626/yalta-1880433443.html

В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 26.06.2023

В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

Два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты, сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:48

2023-06-26T11:48

2023-06-26T17:16

специальная военная операция на украине

ялта

происшествия

россия

украина

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты, сообщает ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ задержаны два жителя Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 года рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — говорится в сообщении.Кроме того, подозреваемые предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил России, "а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов" на территории Крыма, утверждает ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Киевский районный суд Севастополя заключил обоих под стражу.

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879327274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ялта, происшествия, россия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр