https://ria.ru/20230626/yalta-1880433443.html
В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 26.06.2023
В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
Два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты, сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:48
2023-06-26T11:48
2023-06-26T17:16
специальная военная операция на украине
ялта
происшествия
россия
украина
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты, сообщает ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ задержаны два жителя Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 года рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — говорится в сообщении.Кроме того, подозреваемые предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил России, "а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов" на территории Крыма, утверждает ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Киевский районный суд Севастополя заключил обоих под стражу.
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879327274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880439221_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e225339990c3c9b061f5bc13b37518e.jpg
Задержание жителей Ялты, сотрудничавших с СБУ
Кадры задержания жителей Ялты, сотрудничавших с СБУ
2023-06-26T11:48
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, происшествия, россия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ялта, Происшествия, Россия, Украина, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
ФСБ задержала двоих жителей Ялты, выражавших готовность устроить теракты по заданию Киева
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два жителя Ялты задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины, они выражали готовность совершать в Крыму теракты, сообщает ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ задержаны два жителя Республики Крым, подозреваемые в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 года рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемые предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил России, "а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов" на территории Крыма, утверждает ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Киевский районный суд Севастополя
заключил обоих под стражу.
ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену