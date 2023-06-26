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Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком - РИА Новости, 26.06.2023
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12:24 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html
Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком
Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком - РИА Новости, 26.06.2023
Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком
Маркетплейс Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком - теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:24
2023-06-26T12:24
общество
wildberries
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком - теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к менеджеру пункта выдачи, сообщили РИА Новости в компании. Уточняется, что раньше плата за возврат возвращалась только после подтверждения брака на складе. "Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться", - заявили там. В Wildberries также подчеркнули, что продолжают улучшать функционал этого сервиса и в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке. В начале июня маркетплейс сообщил, что упростил процедуру возврата средств за обратную доставку товаров с браком. Тогда в компании пояснили, что, после того как вещь поступит на склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс покупателя в личном кабинете.
https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html
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общество, wildberries
Общество, Wildberries
Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком

Wildberries отменил списание средств за возврат вещей с браком при обращении к менеджеру

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкОдин из пунктов выдачи заказов Wildberries
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Один из пунктов выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком - теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к менеджеру пункта выдачи, сообщили РИА Новости в компании.
Уточняется, что раньше плата за возврат возвращалась только после подтверждения брака на складе.
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"Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться", - заявили там.
В Wildberries также подчеркнули, что продолжают улучшать функционал этого сервиса и в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке.
В начале июня маркетплейс сообщил, что упростил процедуру возврата средств за обратную доставку товаров с браком. Тогда в компании пояснили, что, после того как вещь поступит на склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс покупателя в личном кабинете.
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