https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html

Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком

Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком - РИА Новости, 26.06.2023

Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком

Маркетплейс Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком - теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:24

2023-06-26T12:24

2023-06-26T12:24

общество

wildberries

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком - теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к менеджеру пункта выдачи, сообщили РИА Новости в компании. Уточняется, что раньше плата за возврат возвращалась только после подтверждения брака на складе. "Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться", - заявили там. В Wildberries также подчеркнули, что продолжают улучшать функционал этого сервиса и в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке. В начале июня маркетплейс сообщил, что упростил процедуру возврата средств за обратную доставку товаров с браком. Тогда в компании пояснили, что, после того как вещь поступит на склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс покупателя в личном кабинете.

https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html

https://ria.ru/20230511/wildberries-1870959341.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, wildberries