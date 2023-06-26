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Эксперт назвал два способа использования старого Wi-Fi-роутера - РИА Новости, 26.06.2023
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02:15 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/wi-fi-1880108042.html
Эксперт назвал два способа использования старого Wi-Fi-роутера
Эксперт назвал два способа использования старого Wi-Fi-роутера - РИА Новости, 26.06.2023
Эксперт назвал два способа использования старого Wi-Fi-роутера
Заменив домашний Wi-Fi-роутер, можно использовать старое устройство для расширения возможностей нового, считает эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T02:15
2023-06-26T02:15
технологии
россия
вячеслав бурхайло
wi-fi
интернет
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заменив домашний Wi-Fi-роутер, можно использовать старое устройство для расширения возможностей нового, считает эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло. В интервью радио Sputnik он дал совет, как это сделать.Избавляться от старого Wi-Fi-роутера после покупки более современного прибора нет необходимости. Дополнительный маршрутизатор позволяет улучшить функционирование домашней сети, рассказал Бурхайло. По его словам, отслуживший свой век роутер целесообразно применять в качестве репитера или коммутатора. То есть с его помощью можно или усиливать Wi-Fi-сигнал, или подключать больше устройств к основному маршрутизатору, уточнил Бурхайло.&quot;В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого. Во втором случае старый роутер тоже подключается к новому, после чего можно использовать порты старого для присоединения техники&quot;, — пояснил он.Большинство роутеров по умолчанию могут служить коммутаторами, продолжил эксперт."Для использования старого роутера в качестве коммутатора нужно просто правильно соединить провода. Из LAN порта основного роутера кабель должен приходить в WAN порт старого роутера. Обычно этот порт (WAN) выделен цветом и находится отдельно от LAN портов. Его так и подписывают: WAN или Internet", — напомнил Бурхайло.Функцию репитера поддерживает не каждый маршрутизатор. Чтобы узнать, можно ли использовать в качестве усилителя сигнала именно ваш прибор, нужно изучить его характеристики или в веб-интерфейсе, или на сайте производителя, рекомендует эксперт."Чтобы подключить роутер в качестве репитера, необходимо зайти в его веб-интерфейс. Вся информация есть в интернете, и более-менее активный пользователь сможет найти инструкцию и справиться самостоятельно", — полагает он.При возникновении трудностей с подключением лучше обратиться к специалистам, добавил Бурхайло.Эксперт назвал также минусы использования старых Wi-Fi-роутеров. Во-первых, такие приборы могут быть недостаточно надежными с точки зрения безопасности, отметил он.&quot;Методы шифрования в них более простые, чем в новых, их легче взломать и попасть внутрь вашей сети&quot;, — предупредил Бурхайло.Во-вторых, скорость передачи информации через коммутатор, сделанный из старого маршрутизатора, может быть низкой, заключил он.
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технологии, россия, вячеслав бурхайло, wi-fi, интернет
Технологии, Россия, Вячеслав Бурхайло, Wi-Fi, Интернет
Эксперт назвал два способа использования старого Wi-Fi-роутера

Эксперт Бурхайло: старый Wi-Fi-роутер может расширить возможности нового

© Pixabay / 3844328Wi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Pixabay / 3844328
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заменив домашний Wi-Fi-роутер, можно использовать старое устройство для расширения возможностей нового, считает эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло. В интервью радио Sputnik он дал совет, как это сделать.
Избавляться от старого Wi-Fi-роутера после покупки более современного прибора нет необходимости. Дополнительный маршрутизатор позволяет улучшить функционирование домашней сети, рассказал Бурхайло. По его словам, отслуживший свой век роутер целесообразно применять в качестве репитера или коммутатора. То есть с его помощью можно или усиливать Wi-Fi-сигнал, или подключать больше устройств к основному маршрутизатору, уточнил Бурхайло.
«

"В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого. Во втором случае старый роутер тоже подключается к новому, после чего можно использовать порты старого для присоединения техники", — пояснил он.

Большинство роутеров по умолчанию могут служить коммутаторами, продолжил эксперт.
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"Для использования старого роутера в качестве коммутатора нужно просто правильно соединить провода. Из LAN порта основного роутера кабель должен приходить в WAN порт старого роутера. Обычно этот порт (WAN) выделен цветом и находится отдельно от LAN портов. Его так и подписывают: WAN или Internet", — напомнил Бурхайло.
Функцию репитера поддерживает не каждый маршрутизатор. Чтобы узнать, можно ли использовать в качестве усилителя сигнала именно ваш прибор, нужно изучить его характеристики или в веб-интерфейсе, или на сайте производителя, рекомендует эксперт.
"Чтобы подключить роутер в качестве репитера, необходимо зайти в его веб-интерфейс. Вся информация есть в интернете, и более-менее активный пользователь сможет найти инструкцию и справиться самостоятельно", — полагает он.
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При возникновении трудностей с подключением лучше обратиться к специалистам, добавил Бурхайло.
Эксперт назвал также минусы использования старых Wi-Fi-роутеров. Во-первых, такие приборы могут быть недостаточно надежными с точки зрения безопасности, отметил он.
«

"Методы шифрования в них более простые, чем в новых, их легче взломать и попасть внутрь вашей сети", — предупредил Бурхайло.

Во-вторых, скорость передачи информации через коммутатор, сделанный из старого маршрутизатора, может быть низкой, заключил он.
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ТехнологииРоссияВячеслав БурхайлоWi-FiИнтернет
 
 
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