https://ria.ru/20230626/vyzovy-1880544086.html

В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам

В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам - РИА Новости, 26.06.2023

В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам

Коллегия МИД России одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам в соответствии с новой Концепцией внешней политики РФ в условиях... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:34

2023-06-26T17:34

2023-06-26T17:34

россия

оон

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коллегия МИД России одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам в соответствии с новой Концепцией внешней политики РФ в условиях изменившейся международной обстановки, заявили в МИД России. "26 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова состоялось заседание Коллегии МИД России на тему: "О противодействии новым вызовам и угрозам (НВУ) в условиях изменившейся международной обстановки". По итогам заседания Коллегии принято постановление, в котором одобрены конкретные меры по модификации наших подходов к НВУ в соответствии с новой Концепцией внешней политики Российской Федерации – как в рамках двусторонних отношений, так и в ООН и на региональных площадках, включая Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880519913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оон, брикс