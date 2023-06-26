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В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам
В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам - РИА Новости, 26.06.2023
В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам
Коллегия МИД России одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам в соответствии с новой Концепцией внешней политики РФ в условиях... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:34
2023-06-26T17:34
2023-06-26T17:34
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коллегия МИД России одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам в соответствии с новой Концепцией внешней политики РФ в условиях изменившейся международной обстановки, заявили в МИД России. "26 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова состоялось заседание Коллегии МИД России на тему: "О противодействии новым вызовам и угрозам (НВУ) в условиях изменившейся международной обстановки". По итогам заседания Коллегии принято постановление, в котором одобрены конкретные меры по модификации наших подходов к НВУ в соответствии с новой Концепцией внешней политики Российской Федерации – как в рамках двусторонних отношений, так и в ООН и на региональных площадках, включая Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, оон, брикс
В МИД одобрили меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам
Коллегия МИД одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам