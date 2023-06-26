https://ria.ru/20230626/vykhodnoy-1880375209.html

В Москве понедельник будет нерабочим

В Москве понедельник будет нерабочим - РИА Новости, 26.06.2023

В Москве понедельник будет нерабочим

В Москве наступил дополнительный выходной, понедельник будет нерабочим, но не для всех - органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T00:22

2023-06-26T00:22

2023-06-26T00:22

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве наступил дополнительный выходной, понедельник будет нерабочим, но не для всех - органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб продолжают работу. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. В целях минимизации рисков для москвичей было решено объявить понедельник нерабочим днем. Режим труда определяет сам работодатель Как пояснили в пресс-службе мэра Москвы, режим труда для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни. Перенос ЕГЭ и "дежурные" группы детсадов В пресс-службе комплекса социального развития Москвы пояснили, что резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку перенесен на 1 июля. Также из-за нерабочего дня в детских садах открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома. В остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и дворцы бракосочетания работа и прием посетителей пройдут в штатном режиме.

https://ria.ru/20230624/transport-1880260678.html

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москва

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общество, москва, сергей собянин