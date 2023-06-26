https://ria.ru/20230626/vsu-1880584673.html

В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ

В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023

В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ

Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:21

2023-06-26T21:21

2023-06-26T21:21

политика

украина

россия

алексей резников

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

f-16

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone."Из-за мин и российской авиации это контрнаступление проходит для Украины очень тяжело. Винтокрылы особенно раздражают ВСУ", — говорится в статье.Как отмечают колумнисты, господство России в небе сковывает действия киевских силовиков. Для противодействия ВКС украинские власти уже неоднократно требовали у Запада истребители F-16. По мнению министра обороны республики Алексея Резникова, американские самолеты "помогут нивелировать" превосходство Москвы в авиации.Ранее военный эксперт из США Питер Сучиу назвал российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" суперхищниками, наносящими чувствительные удары по ВСУ в зоне специальной операции.

https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html

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политика, украина, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16, ка-52 "аллигатор"