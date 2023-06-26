Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vsu-1880584673.html
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ
Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:21
2023-06-26T21:21
политика
украина
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
f-16
ка-52 "аллигатор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone."Из-за мин и российской авиации это контрнаступление проходит для Украины очень тяжело. Винтокрылы особенно раздражают ВСУ", — говорится в статье.Как отмечают колумнисты, господство России в небе сковывает действия киевских силовиков. Для противодействия ВКС украинские власти уже неоднократно требовали у Запада истребители F-16. По мнению министра обороны республики Алексея Резникова, американские самолеты "помогут нивелировать" превосходство Москвы в авиации.Ранее военный эксперт из США Питер Сучиу назвал российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" суперхищниками, наносящими чувствительные удары по ВСУ в зоне специальной операции.
https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16, ка-52 "аллигатор"
Политика, Украина, Россия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, F-16, Ка-52 "Аллигатор"
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ

The War Zone: российские вертолеты и минные поля "раздражают" наступающие силы ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone.
«
"Из-за мин и российской авиации это контрнаступление проходит для Украины очень тяжело. Винтокрылы особенно раздражают ВСУ", — говорится в статье.
Как отмечают колумнисты, господство России в небе сковывает действия киевских силовиков. Для противодействия ВКС украинские власти уже неоднократно требовали у Запада истребители F-16. По мнению министра обороны республики Алексея Резникова, американские самолеты "помогут нивелировать" превосходство Москвы в авиации.
Ранее военный эксперт из США Питер Сучиу назвал российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" суперхищниками, наносящими чувствительные удары по ВСУ в зоне специальной операции.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ
Вчера, 18:53
 
ПолитикаУкраинаРоссияАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииF-16Ка-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала