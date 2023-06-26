https://ria.ru/20230626/vsu-1880584673.html
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ
Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:21
2023-06-26T21:21
2023-06-26T21:21
политика
украина
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
f-16
ка-52 "аллигатор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская авиация и минные поля на передовой стали главной помехой для наступающих сил ВСУ, пишут обозреватели американского портала The War Zone."Из-за мин и российской авиации это контрнаступление проходит для Украины очень тяжело. Винтокрылы особенно раздражают ВСУ", — говорится в статье.Как отмечают колумнисты, господство России в небе сковывает действия киевских силовиков. Для противодействия ВКС украинские власти уже неоднократно требовали у Запада истребители F-16. По мнению министра обороны республики Алексея Резникова, американские самолеты "помогут нивелировать" превосходство Москвы в авиации.Ранее военный эксперт из США Питер Сучиу назвал российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" суперхищниками, наносящими чувствительные удары по ВСУ в зоне специальной операции.
https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16, ка-52 "аллигатор"
Политика, Украина, Россия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, F-16, Ка-52 "Аллигатор"
В США рассказали, как Россия "раздражает" наступающие силы ВСУ
The War Zone: российские вертолеты и минные поля "раздражают" наступающие силы ВСУ