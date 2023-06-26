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"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
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18:53 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html
"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ
"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ
Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:53
2023-06-26T18:53
политика
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту.&quot;Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар&quot;, — спрогнозировал эксперт.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.
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политика, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия пойдет в большое наступление после разгрома ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту.
«

"Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар", — спрогнозировал эксперт.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Массовый убийца". В США рассказали, чем российская армия остановила ВСУ
Вчера, 15:12
 
ПолитикаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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