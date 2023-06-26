https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html

"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ

"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023

"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ

Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:53

2023-06-26T18:53

2023-06-26T18:53

политика

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту."Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар", — спрогнозировал эксперт.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.

https://ria.ru/20230626/ubiytsa-1880483279.html

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политика, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, россия