https://ria.ru/20230626/vsu-1880553194.html
Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Владимир Зеленский посетил подразделения украинских войск на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики, сообщили в понедельник в его офисе. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:14
2023-06-26T18:14
2023-06-26T18:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подразделения украинских войск на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики, сообщили в понедельник в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область (так на Украине называют подконтрольную Киеву часть ДНР – ред.) президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые отличились в тяжелых боях на бахмутском (артемовском – ред.) направлении", - говорится в сообщении. По информации офиса, Зеленского проинформировали о ситуации на артемовском направлении. Куда именно приехал Зеленский не уточняется. Ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска, но все они безуспешны. Российские военные вскрыли выдвижение трех украинских штурмовых групп севернее Артемовска и рассеяли их огнем из минометов, сообщил ранее РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Офис Зеленского сообщил о его визите в подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР