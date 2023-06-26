https://ria.ru/20230626/vsu-1880553194.html

Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 26.06.2023

Зеленский посетил подразделения ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Владимир Зеленский посетил подразделения украинских войск на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики, сообщили в понедельник в его офисе. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:14

2023-06-26T18:14

2023-06-26T18:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подразделения украинских войск на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики, сообщили в понедельник в его офисе. "Во время рабочей поездки в Донецкую область (так на Украине называют подконтрольную Киеву часть ДНР – ред.) президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые отличились в тяжелых боях на бахмутском (артемовском – ред.) направлении", - говорится в сообщении. По информации офиса, Зеленского проинформировали о ситуации на артемовском направлении. Куда именно приехал Зеленский не уточняется. Ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска, но все они безуспешны. Российские военные вскрыли выдвижение трех украинских штурмовых групп севернее Артемовска и рассеяли их огнем из минометов, сообщил ранее РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр