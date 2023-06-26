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В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 26.06.2023 (обновлено: 17:00 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vsu-1880526803.html
В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне
В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне - РИА Новости, 26.06.2023
В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне
ВСУ каждый день наносят удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне, жертвы среди мирного населения есть ежедневно, рассказал РИА Новости советник врио... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:47
2023-06-26T17:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ каждый день наносят удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне, жертвы среди мирного населения есть ежедневно, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается линии фронта: помимо нанесения ударов по нашим боевым порядкам, по нашим позициям, противник каждый день наносит удары по прифронтовой зоне, по населенным пунктам прифронтовой зоны. К сожалению, у нас ежедневно по всей линии фронта есть жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин. Он считает такие действия ВСУ "геноцидом" и бесчеловечным поведением, недостойным для военных. "Поэтому Вооруженные силы Украины я не могу считать армией, это просто сборище негодяев и преступников", - сказал Гагин.
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безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне

Гагин: ежедневно мирные жители гибнут из-за ударов ВСУ по прифронтовой зоне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ каждый день наносят удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне, жертвы среди мирного населения есть ежедневно, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Что касается линии фронта: помимо нанесения ударов по нашим боевым порядкам, по нашим позициям, противник каждый день наносит удары по прифронтовой зоне, по населенным пунктам прифронтовой зоны. К сожалению, у нас ежедневно по всей линии фронта есть жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин.
Он считает такие действия ВСУ "геноцидом" и бесчеловечным поведением, недостойным для военных. "Поэтому Вооруженные силы Украины я не могу считать армией, это просто сборище негодяев и преступников", - сказал Гагин.
Центр Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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