https://ria.ru/20230626/vsu-1880526803.html

В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне

В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне - РИА Новости, 26.06.2023

В Донецке рассказали о ежедневных ударах ВСУ по прифронтовой зоне

ВСУ каждый день наносят удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне, жертвы среди мирного населения есть ежедневно, рассказал РИА Новости советник врио... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:47

2023-06-26T16:47

2023-06-26T17:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ каждый день наносят удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне, жертвы среди мирного населения есть ежедневно, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается линии фронта: помимо нанесения ударов по нашим боевым порядкам, по нашим позициям, противник каждый день наносит удары по прифронтовой зоне, по населенным пунктам прифронтовой зоны. К сожалению, у нас ежедневно по всей линии фронта есть жертвы среди мирного населения", - сказал Гагин. Он считает такие действия ВСУ "геноцидом" и бесчеловечным поведением, недостойным для военных. "Поэтому Вооруженные силы Украины я не могу считать армией, это просто сборище негодяев и преступников", - сказал Гагин.

https://ria.ru/20230612/donetsk-1877655620.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр