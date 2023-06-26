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В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vsu-1880513616.html
В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий
В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023
В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий
Украинские войска пытались наступать по всей линии боевого соприкосновения в субботу на фоне попытки мятежа в России, но нигде не смогли добиться успеха,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:09
2023-06-26T16:09
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений пригожин
ян гагин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска пытались наступать по всей линии боевого соприкосновения в субботу на фоне попытки мятежа в России, но нигде не смогли добиться успеха, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если привязываться к событиям субботы, самое главное – на всей линии фронта противник пытался на разных направлениях, как они считал, воспользоваться временной нашей слабостью. Они считали, что с выводом из расположений группы "Вагнер", тем более таким маршем, они смогут добиться каких-то результатов на фронте", - заявил Гагин. "Но что касается линии фронта, они так и не смогли нигде добиться успеха. Несмотря на отсутствие группы "Вагнер" на линии фронта, фронт был удержан. Вся линия фронта была удержана, и противник нигде так и не смог провести каких-то серьезных наступательных действий", - добавил советник Дениса Пушилина. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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безопасность, евгений пригожин, ян гагин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Попытка вооруженного мятежа
В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий

Гагин заявил, что ВСУ наступали во время попытки мятежа в России, но не добились успеха

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска пытались наступать по всей линии боевого соприкосновения в субботу на фоне попытки мятежа в России, но нигде не смогли добиться успеха, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Если привязываться к событиям субботы, самое главное – на всей линии фронта противник пытался на разных направлениях, как они считал, воспользоваться временной нашей слабостью. Они считали, что с выводом из расположений группы "Вагнер", тем более таким маршем, они смогут добиться каких-то результатов на фронте", - заявил Гагин.
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"Но что касается линии фронта, они так и не смогли нигде добиться успеха. Несмотря на отсутствие группы "Вагнер" на линии фронта, фронт был удержан. Вся линия фронта была удержана, и противник нигде так и не смог провести каких-то серьезных наступательных действий", - добавил советник Дениса Пушилина.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений ПригожинЯн ГагинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРПопытка вооруженного мятежа
 
 
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