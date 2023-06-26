https://ria.ru/20230626/vsu-1880513616.html

В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий

В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023

В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий

Украинские войска пытались наступать по всей линии боевого соприкосновения в субботу на фоне попытки мятежа в России, но нигде не смогли добиться успеха,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:09

2023-06-26T16:09

2023-06-26T16:09

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений пригожин

ян гагин

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска пытались наступать по всей линии боевого соприкосновения в субботу на фоне попытки мятежа в России, но нигде не смогли добиться успеха, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если привязываться к событиям субботы, самое главное – на всей линии фронта противник пытался на разных направлениях, как они считал, воспользоваться временной нашей слабостью. Они считали, что с выводом из расположений группы "Вагнер", тем более таким маршем, они смогут добиться каких-то результатов на фронте", - заявил Гагин. "Но что касается линии фронта, они так и не смогли нигде добиться успеха. Несмотря на отсутствие группы "Вагнер" на линии фронта, фронт был удержан. Вся линия фронта была удержана, и противник нигде так и не смог провести каких-то серьезных наступательных действий", - добавил советник Дениса Пушилина. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, евгений пригожин, ян гагин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, попытка вооруженного мятежа