В Донецке рассказали о попытке ВСУ наступать во время субботних событий
Гагин заявил, что ВСУ наступали во время попытки мятежа в России, но не добились успеха
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска пытались наступать по всей линии боевого соприкосновения в субботу на фоне попытки мятежа в России, но нигде не смогли добиться успеха, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Если привязываться к событиям субботы, самое главное – на всей линии фронта противник пытался на разных направлениях, как они считал, воспользоваться временной нашей слабостью. Они считали, что с выводом из расположений группы "Вагнер", тем более таким маршем, они смогут добиться каких-то результатов на фронте", - заявил Гагин.
"Но что касается линии фронта, они так и не смогли нигде добиться успеха. Несмотря на отсутствие группы "Вагнер" на линии фронта, фронт был удержан. Вся линия фронта была удержана, и противник нигде так и не смог провести каких-то серьезных наступательных действий", - добавил советник Дениса Пушилина.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.