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СМИ: украинские военные признают медленный прогресс контрнаступления - РИА Новости, 26.06.2023
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15:08 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vsu-1880481747.html
СМИ: украинские военные признают медленный прогресс контрнаступления
СМИ: украинские военные признают медленный прогресс контрнаступления - РИА Новости, 26.06.2023
СМИ: украинские военные признают медленный прогресс контрнаступления
Военнослужащие украинской армии признали "медленный прогресс" контрнаступления Украины и факт наличия мощной обороны ВС РФ, по их мнению, украинские СМИ дают... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:08
2023-06-26T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие украинской армии признали "медленный прогресс" контрнаступления Украины и факт наличия мощной обороны ВС РФ, по их мнению, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину контрнаступления, пишет газета New York Times. "На просторах сельскохозяйственных полей на юге Украины солдаты, сражающиеся на фронте или помогающие в медицинской эвакуации (на стороне ВСУ - ред.), сказали, что они понимают стратегию разведок боем и что одни из них увенчаются успехом, а другие - нет. Однако они сообщили, что оборона России была мощной, а прогресс медленным", - говорится в сообщении издания. Издание также приводит слова военного медика, который принимает участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Он, как подчеркивает газета, признал, что "все идет не так хорошо, как показывают по телевизору". При этом, отмечает New York Times, украинские чиновники "настаивают на том, что битва идет своим чередом", ссылаясь на слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В субботу Залужный доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте и потребностях украинских военных. Ранее в ВСУ признали, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления "очень сложно", поскольку в российской армии умеют воевать. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские военные признают медленный прогресс контрнаступления

NYT: украинские военные считают, что СМИ рисуют слишком оптимистичную картину наступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие украинской армии признали "медленный прогресс" контрнаступления Украины и факт наличия мощной обороны ВС РФ, по их мнению, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину контрнаступления, пишет газета New York Times.
"На просторах сельскохозяйственных полей на юге Украины солдаты, сражающиеся на фронте или помогающие в медицинской эвакуации (на стороне ВСУ - ред.), сказали, что они понимают стратегию разведок боем и что одни из них увенчаются успехом, а другие - нет. Однако они сообщили, что оборона России была мощной, а прогресс медленным", - говорится в сообщении издания.
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Издание также приводит слова военного медика, который принимает участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Он, как подчеркивает газета, признал, что "все идет не так хорошо, как показывают по телевизору".
При этом, отмечает New York Times, украинские чиновники "настаивают на том, что битва идет своим чередом", ссылаясь на слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В субботу Залужный доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте и потребностях украинских военных.
Ранее в ВСУ признали, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления "очень сложно", поскольку в российской армии умеют воевать.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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