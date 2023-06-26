https://ria.ru/20230626/vsu-1880437122.html

Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023

Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские войска не закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом, такие утверждения — ложь и пропаганда, заявил временно исполняющий... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:07

2023-06-26T12:07

2023-06-26T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом, такие утверждения — ложь и пропаганда, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь", — заявил политик.По его словам, ВСУ лишь совершили несколько попыток мелкими группами переправиться на лодках через реку и спрятаться под мостом, но "были уничтожены, как крысы в мышеловке"."Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников", — добавил Сальдо.В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Киевом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо, украина, херсонская область