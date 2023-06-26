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Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 26.06.2023 (обновлено: 14:00 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vsu-1880437122.html
Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023
Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Украинские войска не закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом, такие утверждения — ложь и пропаганда, заявил временно исполняющий... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:07
2023-06-26T14:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
владимир сальдо
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом, такие утверждения — ложь и пропаганда, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.&quot;Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь&quot;, — заявил политик.По его словам, ВСУ лишь совершили несколько попыток мелкими группами переправиться на лодках через реку и спрятаться под мостом, но "были уничтожены, как крысы в мышеловке"."Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников", — добавил Сальдо.В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Киевом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Сальдо, Украина, Херсонская область
Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ под Антоновским мостом на левом берегу Днепра

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Владимира СальдоАнтоновский мост
Антоновский мост
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Владимира Сальдо
Антоновский мост
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом, такие утверждения — ложь и пропаганда, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«

"Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь", — заявил политик.

По его словам, ВСУ лишь совершили несколько попыток мелкими группами переправиться на лодках через реку и спрятаться под мостом, но "были уничтожены, как крысы в мышеловке".
"Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников", — добавил Сальдо.
В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Киевом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир СальдоУкраинаХерсонская область
 
 
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