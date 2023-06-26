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Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 26.06.2023 (обновлено: 10:07 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vsu-1880401417.html
Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска
Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска
Украинские войска продолжают проверять оборону по флангам Артемовска, но все попытки безуспешны, заявил временно исполняющий обзяанности главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:28
2023-06-26T10:07
специальная военная операция на украине
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска продолжают проверять оборону по флангам Артемовска, но все попытки безуспешны, заявил временно исполняющий обзяанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."По флангам: противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных ощутимых изменений. Наши подразделения абсолютно все удерживают и пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции", — сказал он.Пушилин добавил, что ВСУ продолжают регулярно хаотично обстреливать саму городскую территорию, мешая приступить к ее разминированию.Как сообщил ранее начальник пресс-центра группировки ВС "Юг" Вадим Астафьев, российские военные вскрыли выдвижение трех украинских штурмовых групп севернее Артемовска и рассеяли их огнем из минометов. Он также отметил, что штурмовые действия украинских военных остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки, а армейская авиация нанесла удар по месту расположения противника в районе Раздоловки и Богдановки.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Российские войска после длительных боев заняли его 20 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230626/artemovsk-1880385250.html
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денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска продолжают проверять оборону по флангам Артемовска, но все попытки безуспешны, заявил временно исполняющий обзяанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"По флангам: противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных ощутимых изменений. Наши подразделения абсолютно все удерживают и пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции", — сказал он.
Пушилин добавил, что ВСУ продолжают регулярно хаотично обстреливать саму городскую территорию, мешая приступить к ее разминированию.
Как сообщил ранее начальник пресс-центра группировки ВС "Юг" Вадим Астафьев, российские военные вскрыли выдвижение трех украинских штурмовых групп севернее Артемовска и рассеяли их огнем из минометов. Он также отметил, что штурмовые действия украинских военных остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки, а армейская авиация нанесла удар по месту расположения противника в районе Раздоловки и Богдановки.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Российские войска после длительных боев заняли его 20 мая 2023 года.
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Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Вчера, 06:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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