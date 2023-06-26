https://ria.ru/20230626/volodin-1880433025.html
Володин провел совещание с главами политических фракций
Володин провел совещание с главами политических фракций - РИА Новости, 26.06.2023
Володин провел совещание с главами политических фракций
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с главами фракций, обсуждалась повестка ГД на текущую неделю, сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:44
2023-06-26T11:44
2023-06-26T11:49
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с главами фракций, обсуждалась повестка ГД на текущую неделю, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций. Обсуждалась повестка Государственной Думы на текущую неделю", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230624/volodin-1880210624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин провел совещание с главами политических фракций
Спикер Госдумы Володин обсудил повестку парламента с главами политических фракций