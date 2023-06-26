https://ria.ru/20230626/volodin-1880433025.html

Володин провел совещание с главами политических фракций

Володин провел совещание с главами политических фракций - РИА Новости, 26.06.2023

Володин провел совещание с главами политических фракций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с главами фракций, обсуждалась повестка ГД на текущую неделю, сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:44

2023-06-26T11:44

2023-06-26T11:49

политика

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с главами фракций, обсуждалась повестка ГД на текущую неделю, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций. Обсуждалась повестка Государственной Думы на текущую неделю", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230624/volodin-1880210624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, госдума рф, россия