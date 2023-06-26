https://ria.ru/20230626/vikipediya-1880573841.html
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей - РИА Новости, 26.06.2023
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей
Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:54
2023-06-26T19:54
2023-06-26T19:54
технологии
wikipedia
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880573712_0:0:1574:886_1920x0_80_0_0_a3229bb98767b0b4ac21f360b17c1a67.jpg
МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости. На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке. "Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", - говорится на сайте ресурса. Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wikipedia
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей
Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии
МОСКВА, 26 июня - РИА Новости.
Сайт "Рувики" стал доступен
для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости.
На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке.
"Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", - говорится на сайте ресурса.
Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
В Совете Федерации рассказали о будущем "Википедии" в России