https://ria.ru/20230626/vikipediya-1880573841.html

Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей

Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей - РИА Новости, 26.06.2023

Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей

Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:54

2023-06-26T19:54

2023-06-26T19:54

технологии

wikipedia

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МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости. На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке. "Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", - говорится на сайте ресурса. Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, wikipedia