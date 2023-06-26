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Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей - РИА Новости, 26.06.2023
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19:54 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vikipediya-1880573841.html
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей - РИА Новости, 26.06.2023
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей
Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:54
2023-06-26T19:54
технологии
wikipedia
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МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости. На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке. "Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", - говорится на сайте ресурса. Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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353
60
технологии, wikipedia
Технологии, Wikipedia
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей

Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии

© Рувики Сайт "Рувики" в бета-версии
 Сайт Рувики в бета-версии
© Рувики
Сайт "Рувики" в бета-версии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости.
На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке.
"Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", - говорится на сайте ресурса.
Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии", в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Совете Федерации рассказали о будущем "Википедии" в России
20 апреля, 12:46
 
ТехнологииWikipedia
 
 
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