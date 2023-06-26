https://ria.ru/20230626/verfi-1880424356.html

Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС

Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС - РИА Новости, 26.06.2023

Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:59

2023-06-26T10:59

2023-06-26T10:59

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное развитие. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, которые устанавливают нулевую ставку налога на добавленную стоимость при реализации российскими судоремонтными предприятиями работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного плавания (река-море) и судов рыбопромыслового флота. Для получения льготы предприятие до конца 2024 года должно заключить инвестиционное соглашение с Минпромторгом и Минфином России сроком на семь лет, содержащее обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей. Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в этот период судоремонтные предприятия должны будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки. Это позволит им нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты, закупать передовое дорогостоящее оборудование. Согласно пояснительной записке, обнуление НДС позволит отечественным судоремонтным предприятиям, заключившим инвестиционное соглашение, применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Это позволит исключить отвлечение средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20230611/nds-1877520059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)