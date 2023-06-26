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Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС - РИА Новости, 26.06.2023
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10:59 26.06.2023
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Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС
Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС - РИА Новости, 26.06.2023
Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:59
2023-06-26T10:59
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное развитие. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, которые устанавливают нулевую ставку налога на добавленную стоимость при реализации российскими судоремонтными предприятиями работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного плавания (река-море) и судов рыбопромыслового флота. Для получения льготы предприятие до конца 2024 года должно заключить инвестиционное соглашение с Минпромторгом и Минфином России сроком на семь лет, содержащее обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей. Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в этот период судоремонтные предприятия должны будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки. Это позволит им нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты, закупать передовое дорогостоящее оборудование. Согласно пояснительной записке, обнуление НДС позволит отечественным судоремонтным предприятиям, заключившим инвестиционное соглашение, применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Это позволит исключить отвлечение средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.
https://ria.ru/20230611/nds-1877520059.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС

Путин подписал закон об обнулении НДС для верфей, инвестирующих в свое развитие

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное развитие. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, которые устанавливают нулевую ставку налога на добавленную стоимость при реализации российскими судоремонтными предприятиями работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного плавания (река-море) и судов рыбопромыслового флота.
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Для получения льготы предприятие до конца 2024 года должно заключить инвестиционное соглашение с Минпромторгом и Минфином России сроком на семь лет, содержащее обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей.
Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в этот период судоремонтные предприятия должны будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки. Это позволит им нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты, закупать передовое дорогостоящее оборудование.
Согласно пояснительной записке, обнуление НДС позволит отечественным судоремонтным предприятиям, заключившим инвестиционное соглашение, применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Это позволит исключить отвлечение средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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