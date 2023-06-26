Для верфей, инвестирующих в свое развитие, обнулили НДС
Путин подписал закон об обнулении НДС для верфей, инвестирующих в свое развитие
Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное развитие. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, которые устанавливают нулевую ставку налога на добавленную стоимость при реализации российскими судоремонтными предприятиями работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного плавания (река-море) и судов рыбопромыслового флота.
Для получения льготы предприятие до конца 2024 года должно заключить инвестиционное соглашение с Минпромторгом и Минфином России сроком на семь лет, содержащее обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей.
Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в этот период судоремонтные предприятия должны будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки. Это позволит им нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты, закупать передовое дорогостоящее оборудование.
Согласно пояснительной записке, обнуление НДС позволит отечественным судоремонтным предприятиям, заключившим инвестиционное соглашение, применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Это позволит исключить отвлечение средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.