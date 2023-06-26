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Сийярто выразил недовольство распределением средств Европейского фонда мира - РИА Новости, 26.06.2023
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16:02 26.06.2023 (обновлено: 17:01 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vengriya-1880510537.html
Сийярто выразил недовольство распределением средств Европейского фонда мира
Сийярто выразил недовольство распределением средств Европейского фонда мира - РИА Новости, 26.06.2023
Сийярто выразил недовольство распределением средств Европейского фонда мира
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:02
2023-06-26T17:01
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
евросоюз
жозеп боррель
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БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.Главы МИД ЕС в понедельник в Люксембурге окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро, пояснили в Совете ЕС."Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине", - сказал Сийярто журналистам, трансляция велась в социальной сети Facebook*.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783148255.html
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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Жозеп Боррель
Сийярто выразил недовольство распределением средств Европейского фонда мира

Сийярто высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.
Главы МИД ЕС в понедельник в Люксембурге окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро, пояснили в Совете ЕС.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"
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"Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине", - сказал Сийярто журналистам, трансляция велась в социальной сети Facebook*.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Вчера, 15:59
 
В миреВенгрияБудапештУкраинаПетер СийяртоЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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