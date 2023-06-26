https://ria.ru/20230626/varan-1880400547.html

На улице в Москве заметили варана

На улице в Москве заметили варана - РИА Новости, 26.06.2023

На улице в Москве заметили варана

На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:26

2023-06-26T09:26

2023-06-26T15:51

москва

сергей бурмистров

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Да, варан передан в наш центр, на улице тепло, поэтому варану ничего не угрожало. Хозяин пока не объявился", — сказал собеседник агентства. По его словам, животное, скорее всего, выпало из окна, поэтому пока его состояние "до конца не ясно".Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось сообщение о том, что москвичи заметили варана на Енисейской улице. Прохожие накрыли рептилию коробкой и вызвали спасателей.

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москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, сергей бурмистров