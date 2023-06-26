Рейтинг@Mail.ru
На улице в Москве заметили варана - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 26.06.2023 (обновлено: 15:51 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/varan-1880400547.html
На улице в Москве заметили варана
На улице в Москве заметили варана - РИА Новости, 26.06.2023
На улице в Москве заметили варана
На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:26
2023-06-26T15:51
москва
сергей бурмистров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880396195_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_84acdbea02ed3be5d23ffc82e4327380.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Да, варан передан в наш центр, на улице тепло, поэтому варану ничего не угрожало. Хозяин пока не объявился", — сказал собеседник агентства. По его словам, животное, скорее всего, выпало из окна, поэтому пока его состояние "до конца не ясно".Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось сообщение о том, что москвичи заметили варана на Енисейской улице. Прохожие накрыли рептилию коробкой и вызвали спасателей.
https://ria.ru/20230507/chat-bot-1870791981.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880396195_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_af40b92c2493173bae15a47cfc548b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей бурмистров
Москва, Сергей Бурмистров
На улице в Москве заметили варана

На улице в Москве заметили варана, его передали в центр передержки диких животных

© Фото : СпасРезервВаран, найденный в Москве
Варан, найденный в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : СпасРезерв
Варан, найденный в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Да, варан передан в наш центр, на улице тепло, поэтому варану ничего не угрожало. Хозяин пока не объявился", — сказал собеседник агентства.
По его словам, животное, скорее всего, выпало из окна, поэтому пока его состояние "до конца не ясно".
Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось сообщение о том, что москвичи заметили варана на Енисейской улице. Прохожие накрыли рептилию коробкой и вызвали спасателей.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве
7 мая, 09:58
 
МоскваСергей Бурмистров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала