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На улице в Москве заметили варана
На улице в Москве заметили варана - РИА Новости, 26.06.2023
На улице в Москве заметили варана
На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:26
2023-06-26T09:26
2023-06-26T15:51
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На северо-востоке Москвы поймали варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Да, варан передан в наш центр, на улице тепло, поэтому варану ничего не угрожало. Хозяин пока не объявился", — сказал собеседник агентства. По его словам, животное, скорее всего, выпало из окна, поэтому пока его состояние "до конца не ясно".Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось сообщение о том, что москвичи заметили варана на Енисейской улице. Прохожие накрыли рептилию коробкой и вызвали спасателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей бурмистров
Москва, Сергей Бурмистров
На улице в Москве заметили варана
На улице в Москве заметили варана, его передали в центр передержки диких животных
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
На северо-востоке Москвы поймали
варана, его передали в Центр передержки диких животных, заявил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Да, варан передан в наш центр, на улице тепло, поэтому варану ничего не угрожало. Хозяин пока не объявился", — сказал собеседник агентства.
По его словам, животное, скорее всего, выпало из окна, поэтому пока его состояние "до конца не ясно".
Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось сообщение о том, что москвичи заметили варана на Енисейской улице. Прохожие накрыли рептилию коробкой и вызвали спасателей.
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