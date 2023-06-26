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Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов - РИА Новости, 26.06.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:17 26.06.2023 (обновлено: 11:33 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/valyuta-1880428991.html
Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов
Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов - РИА Новости, 26.06.2023
Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов
Рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов понедельника, и в моменте демонстрировал даже укрепление к доллару и юаню, следует из данных... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:17
2023-06-26T11:33
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов понедельника, и в моменте демонстрировал даже укрепление к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. К 11.03 мск курс доллара растет лишь на 14 копеек, до 84,84 рубля, минутами ранее американская валюта снижалась на 1 копейку, до 84,69 рубля, юань растет лишь на 1 копейку и торгуется по 11,72 рубля, но уже торговался по 11,7 рубля. Евро дорожает лишь на 13 копеек, до 92,47 рубля. Ранее на торгах понедельника курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро - выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднимался выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года.
https://ria.ru/20230626/dollar-1880386521.html
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экономика, московская биржа, рубль
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль
Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов

Рубль продемонстрировал укрепление к доллару и юаню

© iStock.com / undefined undefinedРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / undefined undefined
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов понедельника, и в моменте демонстрировал даже укрепление к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.
К 11.03 мск курс доллара растет лишь на 14 копеек, до 84,84 рубля, минутами ранее американская валюта снижалась на 1 копейку, до 84,69 рубля, юань растет лишь на 1 копейку и торгуется по 11,72 рубля, но уже торговался по 11,7 рубля. Евро дорожает лишь на 13 копеек, до 92,47 рубля.
Ранее на торгах понедельника курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро - выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднимался выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года.
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРубль
 
 
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