https://ria.ru/20230626/valyuta-1880428991.html

Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов

Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов - РИА Новости, 26.06.2023

Рубль отыграл потери, понесенные им в начале торгов

Рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов понедельника, и в моменте демонстрировал даже укрепление к доллару и юаню, следует из данных... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:17

2023-06-26T11:17

2023-06-26T11:33

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов понедельника, и в моменте демонстрировал даже укрепление к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. К 11.03 мск курс доллара растет лишь на 14 копеек, до 84,84 рубля, минутами ранее американская валюта снижалась на 1 копейку, до 84,69 рубля, юань растет лишь на 1 копейку и торгуется по 11,72 рубля, но уже торговался по 11,7 рубля. Евро дорожает лишь на 13 копеек, до 92,47 рубля. Ранее на торгах понедельника курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро - выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднимался выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года.

https://ria.ru/20230626/dollar-1880386521.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа, рубль