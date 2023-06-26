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В США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023
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22:57 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vagner-1880597045.html
В США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера"
В США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023
В США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера"
США считают, что попытка мятежа "Вагнера" в России встревожила руководство КНР, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:57
2023-06-26T22:57
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
евгений пригожин
александр лукашенко
центр стратегических и международных исследований
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США считают, что попытка мятежа "Вагнера" в России встревожила руководство КНР, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл. "Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство. Я думаю, что на этом остановлюсь", - сказал Кэмпбелл в ходе дискуссии, организованной на площадке Центра стратегических и международных исследований. Представитель Белого дома не пояснил, на чем основываются его оценки. Между тем, накануне в своих официальных оценках МИД КНР заявил, что рассматривает последние события в РФ как ее внутреннее дело и поддерживает Москву в деле защиты государственной стабильности. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/ssha-1880114270.html
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, центр стратегических и международных исследований , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Центр стратегических и международных исследований , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера"

В Белом доме считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера"

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США считают, что попытка мятежа "Вагнера" в России встревожила руководство КНР, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.
"Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство. Я думаю, что на этом остановлюсь", - сказал Кэмпбелл в ходе дискуссии, организованной на площадке Центра стратегических и международных исследований. Представитель Белого дома не пояснил, на чем основываются его оценки.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
США мониторят ситуацию в России, сообщили в Белом доме
24 июня, 02:51
Между тем, накануне в своих официальных оценках МИД КНР заявил, что рассматривает последние события в РФ как ее внутреннее дело и поддерживает Москву в деле защиты государственной стабильности.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В США заявили, что на выходных провели хорошие и прямые контакты с Россией
Вчера, 21:36
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоЦентр стратегических и международных исследованийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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