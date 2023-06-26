https://ria.ru/20230626/vagner-1880591500.html

Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную

Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную - РИА Новости, 26.06.2023

Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную

Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, их использовали втемную, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:19

2023-06-26T22:19

2023-06-26T23:31

политика

владимир путин

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, их использовали втемную, заявил президент России Владимир Путин."Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию, их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего",- сказал Путин, выступая с обращением к россиянам в понедельник.

россия

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2023

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политика, владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа