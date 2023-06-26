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Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную - РИА Новости, 26.06.2023
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22:19 26.06.2023 (обновлено: 23:31 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vagner-1880591500.html
Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную
Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную - РИА Новости, 26.06.2023
Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную
Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, их использовали втемную, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:19
2023-06-26T23:31
политика
владимир путин
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, их использовали втемную, заявил президент России Владимир Путин."Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию, их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего",- сказал Путин, выступая с обращением к россиянам в понедельник.
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политика, владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа
Политика, Владимир Путин, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную

Путин: большинство бойцов "Вагнера" — патриоты, которых использовали втемную

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, их использовали втемную, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию, их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего",- сказал Путин, выступая с обращением к россиянам в понедельник.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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