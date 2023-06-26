https://ria.ru/20230626/vagner-1880589434.html

В Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы "Вагнер"

В Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы "Вагнер" - РИА Новости, 26.06.2023

В Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы "Вагнер"

США хотели бы, чтобы группа "Вагнер" была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:05

2023-06-26T22:05

2023-06-26T22:05

в мире

сша

африка

джон кирби

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США хотели бы, чтобы группа "Вагнер" была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы бы хотели видеть, чтобы группа Вагнера была распущена", - сказал он на брифинге для СМИ. Группа "Вагнер" находится под санкциями США, которые объявили ее "транснациональной преступной организацией". Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США продолжат применять меры против "Вагнера". "Мы понимаем, что "Вагнер" все еще сохраняет присутствие в Африке. Я думаю, вы знаете, что мы работали над привлечением "Вагнера" к ответу. Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880584465.html

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сша

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в мире, сша, африка, джон кирби, государственный департамент сша