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Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023
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21:32 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vagner-1880585795.html
Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера"
Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023
Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера"
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Вашингтон принял решение отсрочить... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:32
2023-06-26T21:32
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Вашингтон принял решение отсрочить введение новых санкций против ЧВК "Вагнер" в свете последних событий в России. "Нет", - сказал Миллер в ходе брифинга. Представитель госдепа добавил, что США никогда не анонсируют заранее введение тех или иных ограничений, предпочитая вводить их тогда, когда они, по мнению Вашингтона, достигнут максимального эффекта. О намерении отложить введение новых ограничений против "Вагнера" написало в субботу американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, госдеп США планировал 27 июня ввести очередные санкции против российской ЧВК из-за ее действий в Африке. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880584465.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Государственный департамент США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера"

Госдеп не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера" из-за событий в России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Вашингтон принял решение отсрочить введение новых санкций против ЧВК "Вагнер" в свете последних событий в России.
"Нет", - сказал Миллер в ходе брифинга. Представитель госдепа добавил, что США никогда не анонсируют заранее введение тех или иных ограничений, предпочитая вводить их тогда, когда они, по мнению Вашингтона, достигнут максимального эффекта.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК
Вчера, 21:19
О намерении отложить введение новых ограничений против "Вагнера" написало в субботу американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, госдеп США планировал 27 июня ввести очередные санкции против российской ЧВК из-за ее действий в Африке.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК
Вчера, 20:24
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоГосударственный департамент СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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