Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера"
Госдеп не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера" из-за событий в России
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Вашингтон принял решение отсрочить введение новых санкций против ЧВК "Вагнер" в свете последних событий в России.
"Нет", - сказал Миллер в ходе брифинга. Представитель госдепа добавил, что США никогда не анонсируют заранее введение тех или иных ограничений, предпочитая вводить их тогда, когда они, по мнению Вашингтона, достигнут максимального эффекта.
О намерении отложить введение новых ограничений против "Вагнера" написало в субботу американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, госдеп США планировал 27 июня ввести очередные санкции против российской ЧВК из-за ее действий в Африке.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.