https://ria.ru/20230626/vagner-1880585795.html

Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера"

Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023

Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК "Вагнера"

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Вашингтон принял решение отсрочить... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:32

2023-06-26T21:32

2023-06-26T21:32

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Вашингтон принял решение отсрочить введение новых санкций против ЧВК "Вагнер" в свете последних событий в России. "Нет", - сказал Миллер в ходе брифинга. Представитель госдепа добавил, что США никогда не анонсируют заранее введение тех или иных ограничений, предпочитая вводить их тогда, когда они, по мнению Вашингтона, достигнут максимального эффекта. О намерении отложить введение новых ограничений против "Вагнера" написало в субботу американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, госдеп США планировал 27 июня ввести очередные санкции против российской ЧВК из-за ее действий в Африке. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880584465.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа