https://ria.ru/20230626/vagner-1880584465.html

Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК

Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023

Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК

США имели в субботу, 24 июня, контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:19

2023-06-26T21:19

2023-06-26T21:19

в мире

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евгений пригожин

государственный департамент сша

линн трейси

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США имели в субботу, 24 июня, контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Он пояснил, что контакты шли не только с участием посла США в России Линн Трейси, но и на "других уровнях здесь в Вашингтоне". "Мы довели два посыла до них. Во-первых, мы ожидаем, что Россия выполнит обязательства по защите нашего посольства и обеспечению безопасности дипломатического персонала, который находится в Москве", - сказал Миллер. Во-вторых, американские власти, по его словам, заверили российских коллег в том, что не имеют отношения к мятежу главы группы "Вагнер" Пригожина и считают происходящее внутренним делом России. Миллер повторил, что США не видели перемен в российских ядерных силах на фоне субботних событий и, соответственно, не корректировали готовность собственных.

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в мире, россия, сша, евгений пригожин, государственный департамент сша, линн трейси