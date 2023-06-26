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Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК
США имели в субботу, 24 июня, контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:19
2023-06-26T21:19
2023-06-26T21:19
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евгений пригожин
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США имели в субботу, 24 июня, контакты с властями РФ на разных уровнях, в ходе которых отрицали свою причастность к мятежу Евгения Пригожина и напоминали об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Он пояснил, что контакты шли не только с участием посла США в России Линн Трейси, но и на "других уровнях здесь в Вашингтоне". "Мы довели два посыла до них. Во-первых, мы ожидаем, что Россия выполнит обязательства по защите нашего посольства и обеспечению безопасности дипломатического персонала, который находится в Москве", - сказал Миллер. Во-вторых, американские власти, по его словам, заверили российских коллег в том, что не имеют отношения к мятежу главы группы "Вагнер" Пригожина и считают происходящее внутренним делом России. Миллер повторил, что США не видели перемен в российских ядерных силах на фоне субботних событий и, соответственно, не корректировали готовность собственных.
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в мире, россия, сша, евгений пригожин, государственный департамент сша, линн трейси
В мире, Россия, США, Евгений Пригожин, Государственный департамент США, Линн Трейси
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией на разных уровнях по поводу мятежа ЧВК