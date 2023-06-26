https://ria.ru/20230626/vagner-1880583777.html

В США считают преждевременным оценивать влияние мятежа ЧВК на ход СВО

В США считают преждевременным оценивать влияние мятежа ЧВК на ход СВО - РИА Новости, 26.06.2023

В США считают преждевременным оценивать влияние мятежа ЧВК на ход СВО

США считают преждевременным оценивать, какое влияние последние события вокруг ЧВК "Вагнер" окажут на ход российской спецоперации на Украине, заявил в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:10

2023-06-26T21:10

2023-06-26T21:10

в мире

россия

сша

белоруссия

евгений пригожин

александр лукашенко

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США считают преждевременным оценивать, какое влияние последние события вокруг ЧВК "Вагнер" окажут на ход российской спецоперации на Украине, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "На мой взгляд, пока слишком рано что-либо говорить применительно к данному вопросу", - сказал Миллер в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что США неизвестно, где в настоящее время находится лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880578616.html

https://ria.ru/20230626/priznanie-1880524410.html

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в мире, россия, сша, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа